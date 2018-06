Nabídka brigád je velká, o dřinu na poli ale zájem není

Litoměřicko - Sadaři nabízejí desítky volných míst, lidé se ale do zemědělství nehrnou.

Zemědělci, stavebníci či restauratéři. Ti všichni právě teď volají po pracovních silách na léto. Studenti, kteří výběr letní brigády nechali na poslední chvíli, tak mají na Litoměřicku ještě dost možností prázdninový přivýdělek sehnat.

Podle Václava Huji z litoměřického úřadu práce najdou zájemci řadu nabídek jako každoročně například v zemědělství nebo ve výrobě. „Poptávané práce a podrobné informace o nich jsou uvedené na našem portále. Nabídky je nutné při hledání filtrovat pod pojmy dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti,“ připomněl vedoucí oddělení trhu práce.

Nabídky na přivýdělek se hrnou ze všech stran a téměř ze všech oblastí. Někteří zaměstnavatelé mají spíš problém brigádníky sehnat. To je i případ ovocnářské firmy Kluk Dušníky, která má sady u výjezdu z Roudnice nad Labem směrem na Štětí.

„Zájem o brigády v sadech se každý rok snižuje, a to u lidí všech věkových skupin. Studenti mají zájem mizivý. Přijdou například patnáctiletí, a když zjistí, že je pro ně práce v sadu náročná, další rok už nedorazí,“ uvedla za firmu zaměstnankyně, která si nepřála uvést své jméno.

Podle ní je přitom brigáda v sadech oceněná srovnatelně jako v ostatních oborech. „Brigádníci jsou placení od nasbíraných kil ovoce. Pracují zhruba pět hodin denně. Když to přepočítám na peníze, vychází jim výdělek 80 až 120 korun za hodinu,“ dodala s tím, že nyní by na krátkodobou práci potřebovali přijmout asi 70 lidí.

Bohušovická společnost Agrokomplex, která se zabývá rostlinnou i živočišnou produkcí, zatím přijala šest brigádníků.

„Vzhledem k tomu, že jsme nabrali nové zaměstnance, nemusíme jich například oproti loňskému roku shánět víc,“ připomněla mzdová účetní společnosti Iva Zalabáková s tím, že na brigádu přijdou hlavně děti stálých zaměstnanců.

„Děláme to tak každoročně. Výhodné na tom je i to, že rodiče si při práci své potomky ohlídají, aby práci vykonávali dobře a nekazili jim tak dobré jméno ve firmě,“ poznamenala Zalabáková.

Lákavou nabídkou může být pro studenty také chmelová brigáda. Na tu teď studenty a lidi nad 18 let shánějí také na chmelnice u Úštěka. Za přibližně 14 dní si tam mohou vydělat i přes 20 tisíc korun. Ne všichni se ale na chmelnici hrnou.



„Na sklizni chmelu jsem byla jednou, je to sice dobře zaplacené, ale zároveň také neskutečná dřina. Za každého počasí jsme vyrazili na chmelnici. Nejhorší to bylo po dešti, v blátě. Špína se z nás jen drolila,“ popsala své zkušenosti studentka Jana z Litoměřic.

Mezi nabídkami brigád si plnoletí studenti můžou za stovku na hodinu vybrat také pomocné práce v Bohušovické mlékárně nebo noční údržbu strojů a zařízení v provozovně McDonald's u Siřejovic.