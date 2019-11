Závratná investice přes 1,2 miliardy hlásí první výsledky. Díky revitalizaci trati mezi Louny a Lovosicemi v režii Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se už od prosince výrazně zkrátí jízdní doba zdejších „couráků“. Naplno se efekt prací, které začaly loni v dubnu a skončily minulý týden, projeví až napřesrok. To na této trati poprvé v historii vyjedou rychlíky z Žatce do Ústí nad Labem.

Finanční injekce přinesla lokálce zvýšení traťové rychlosti až na 100 kilometrů v hodině. Cestující se tak z Loun až do Lovosic dostanou právě za hodinu. „Výsledkem revitalizace trati je kromě zkrácení jízdních dob vlaků také zlepšení komfortu pro cestující v rekonstruovaných stanicích a zastávkách a současně i zvýšení bezpečnosti provozu,“ dodal mluvčí správy Marek Illiaš.

Zhotovitelé nezapomněli opravit ani zastávku v Libochovicích na Litoměřicku. Jejich starosta Miroslav Zůna ale za největší benefit akce považuje smazání bariér. „Dřív bylo mnohdy složité nastoupit do vlaku. Teď jsou nástupiště bezbariérová, to hodně pomůže babičkám s chodítky nebo zdravotně postiženým,“ řekl Zůna. Starosta si cení také nového zabezpečení přejezdů závorami nebo aspoň světelnou signalizací. Zrychlení tranzitu podle něj přivítá hlavně mládež. Denně tu totiž hlavně ve směru na Lovosice dojíždějí vlakem školáci, celkově může jít až o stovku osob.

Revitalizovaná je také stanice v Čížkovicích. „Budova našeho nádraží má novou fasádu,“ potvrdila místostarostka Andrea Skružná s tím, že v prostoru nádraží dále zbourali nevyužívaný přístěnek a upravili příjezdovou cestu. Práce probíhaly do poslední chvíle, kdy tu stavbu minulý týden ukončili.

Nové přímé spoje

Díky rekonstrukci trati dopravci zavedou od prosince příštího roku také přímé spěšné vlaky mezi Žatcem, Louny a Ústím n. L. Vyjedou vůbec poprvé v historii.

Akce patří mezi největší investice na železnici v regionu. Zlepšováky ale nekončí. Na příští rok tu plánují rekonstrukci dvou ocelových mostů přes Ohři a přilehlé zátopová území u Koštic n. O. „Předpokládané náklady dosahují 175 milionů korun,“ vyčíslil Illiaš.

Revitalizace trati z Lovosic do Loun doplnila modernizaci sousední Švestkové dráhy z Čížkovic do Obrnic. Do té se už dříve obula AŽD Praha. Společnost tady plánuje od prosince každodenní provoz. Ústecký kraj tu přitom dosud zajišťoval pouze sezonní dopravu. „Spustí se to na 100 procent od 15. prosince,“ potvrdil mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja.

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek dodal, že na trati bude jezdit každý pracovní den 11 párů vlaků mezi Litoměřicemi a Třebívlicemi, dalších sedm párů mezi Litoměřicemi a Mostem. Vlaky budou nízkopodlažní, klimatizované, s Wi-Fi, se zásuvkami a s možností přepravy kočárků a kol. „Problémem bylo zpočátku získání motorových vozů,“ prozradil generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. Nakonec vyjedou čtyři modernizované RegioSprintery z Německa.

Pražská společnost chce přímo na Švestkové dráze už od příštího roku testovat samořídící vlaky.