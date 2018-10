Na trase mezi Žatcem a Lovosicemi projede nadměrný náklad. Obří turbína

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Odborný pracovník 23 000 Kč

Specialisté v oblasti podnikové ekonomie Finanční kontrolor. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: CO BUDETE DĚLAT, • Finanční controlling - provádět pravidelné a ad hoc reporty, • Nákladový controlling výroby – sledovat produktivitu a efektivitu výroby, • Připravovat budget, porovnávat budget s aktuálními hodnotami včetně analýzy odchylek, • Reportovat vedení společnosti, • Komunikovat s ostatními odděleními společnosti, , CO BY VÁM NEMĚLO CHYBĚT, • Min. SŠ vzdělání ekonomického nebo technicko-ekonomického směru, • Přehled o účetnictví a finančním řízení společnosti, • Analytické myšlení, vysoké pracovní nasazení, pečlivost, odpovědnost a samostatnost, • Komunikativní znalost anglického jazyka, , CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT, • Mzdové ohodnocení dle zkušeností, zajímavé kvartální odměny, • Dovolená nad rámec zákona, • Dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu , • Finanční odměny za loajalitu, firemní společenské akce , • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, firemní kurzy anglického jazyka, • Přátelský kolektiv a práci v renomované společnosti ve svém oboru. Pracoviště: 2 jcp a.s. - račice, 411 08 Štětí. Informace: Kristýna Štorková, +420 725 506 050.