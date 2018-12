Terezín - Dvanáct objektivů, rotace 360 stupňů a až 44násobný zoom. Tím se může chlubit superkamera, která odteď pohlídá celé náměstí ČSA v Terezíně i přilehlé ulice.

V Terezíně montují bezpečnostní kamery, které mají dohlížet na pořádek ve městě. Nyní montují na budovu, kde sídlí městská policie speciální kameru. | Foto: Deník/Karel Pech

Zařízení v úterý 18. prosince instalovali technici pod střechu domu, kde sídlí městská policie. Další kamery jsou od minulého týdne na jiných třech exponovaných místech města.

Další vychytávku této „hračičky“ prozradil Martin Šrubař ze společnosti Techfors, která se zabývá zabezpečovacími technologiemi. „Můžete si například vymezit, že chcete monitorovat kašnu. A když do ohraničeného prostoru někdo vstoupí, kamera tam vyšle laserový paprsek a tím občana upozorní, aby prostor opustil. A pronásleduje ho paprskem, dokud neodejde úplně,“ popsal obchodní manažer, který žije v Českých Kopistech. Díky speciální aplikaci bude superkamera umět přečíst také registrační značky vozidel a propojit je s registrem těch odcizených.

V dřívějších úvahách o zabezpečení Terezína se počítalo až s desítkou kamer. „Tato kamera řadu z těch plánovaných nahradí,“ podotkl místostarosta města Roman Vítek. Do budoucna by podle něj mohly být kamerovým systémem pokryty i spádové obce jako především sousední Bohušovice nad Ohří. V převážně zemědělské oblasti by mohly dohlédnout i na polní pych.

Tento plán je součástí dlouhodobé vize metropolitní městské policie v oblasti. Kamery by se napojily na jeden centrální pult ochrany. K tomu by ale už byla nutná speciální obsluha. „Doufám, že to bude jeden z dalších impulzů k navýšení počtu strážníků,“ slibuje si terezínský městský policista Tomáš Rotbauer. Právě on bude mít nyní k záznamům nově instalovaného kamerového systému v Terezíně přístup.

Kamera je dobrá, jsou však i lepší

Náklady města na všechny čtyři monitorovací body v Terezíně včetně superkamery i s instalací čítají kolem 340 tisíc korun. Podle Šrubaře je zvolená superkamera řádově levnější než některé podobné, které na sportovních stadionech dokážou podle obličeje detekovat identitu problémových fanoušků. Pro účely policie je prý takový typ kamery užit vůbec poprvé.

Díky kamerovému systému se podle Rotbauera do budoucna město vyvaruje excesů, jako bylo nedávné utýrání kočky v kašně přímo na náměstí. Dosud neznámého pachatele ohavného činu by se totiž díky nynějšímu 24hodinovému kvalitnímu záznamu dost možná podařilo vystopovat.

Prioritní je ale podle strážníka ohlídání příjezdů a výjezdů vozidel. „Auta si z města někdy dělají autodrom,“ souhlasil Vítek. Kamery ovšem dohlédnou i na další přestupkovou a trestnou činnost. „Máme tu občas nějaká napadení,“ dodal místostarosta.

V Litoměřicích dohlíží na pořádek městská policie kamerami od roku 2000. Nyní jich je tu 28, z toho jsou dvě mobilní. „Začínali jsme se čtyřmi kamerami a byl problém je někam umístit,“ ohlédl se velitel Ivan Králik v nedávném rozhovoru pro Týdeník Litoměřicko.

Tehdy byl totiž boom mobilních operátorů a majitelé objektů někdy chtěli velké částky za pronájem. Operátoři jim za anténu platili třeba i 50 tisíc za rok. „Teď o umístění kamery lidé naopak stojí,“ poznamenal Králik s tím, že by nebyl zas až tak velký problém přes dotace další kamery nakoupit, ale už je to na hranici schopnosti je všechny sledovat.