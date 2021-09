Polepy, Vrutice, Hoštka a Štětí. Všude tam budou moci lidé ve čtvrtek 23. září potkat takzvaný Očkobus. V upraveném autobusu jezdí mobilní očkovací tým zdravotníků z Krajské zdravotní a zájemcům nabízí očkování proti onemocnění covid-19.

Takzvaný Očkobus byl v minulých dnech například na výstavišti v Litoměřicích, kde probíhal veletrh Zahrada Čech. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Pro jednodávkovou vakcínu Janssen od společnosti Johnson&Johnson, která nevyžaduje předchozí registraci, si lidé v Polepech budou moci přijít na parkoviště za kulturním domem od 14 do 14.30 hodin. Ve Vrutici před autobusovou zastávku za obecním úřadem od 14.50 do 15.20. V Hoštce bude Očkobus stát od 15.45 do 16.30 na náměstí Svobody a ve Štětí na Novém náměstí od 17 do 17.45 hodin.