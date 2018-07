„Na stanici nám zůstali jen dva hasiči,“ říká k velkým požárům David Ďuriš

Litoměřicko /ROZHOVOR/ - Řídící důstojník David Ďuriš popsal v rozhovoru pro Deník náročný zásah u požárů podél železniční trati.

Řídící důstojník hasičů David ĎurišFoto: Deník/Karel Pech

Těžko představitelné se ve středu 4. července stalo skutečností. Na poměrně krátkém úseku v jednu chvíli vzplálo hned několik ohňů. „Zažil jsem hodně, ale tohle bylo výjimečné,“ přiznává řídící důstojník zásahu David Ďuriš z hasičské stanice Litoměřice.

Nakolik byl tento požár náročný na logistiku a hašení?

Požár to byl pro hasiče velmi náročný. Měl několik ohnisek, která se táhla od Lovosic až do Dolních Zálezel. Nejkritičtější úsek byl ve středu před polednem v Malých Žernosekách, kde od hořícího křoví podél trati chytlo obilné pole. Tam hrozilo, že oheň přeskočí i na rodinné domy. Okamžitě tam byly převeleny jednotky ze stanice Lovosice a dobrovolní hasiči z Chotiměře. Postupně přijížděly další jednotky dobrovolných hasičů nejen z okresu, ale také ze Stebna a Děčína. Dorazili i drážní hasiči, kteří zasahovali u požáru lesa u Litochovic.

Zůstal vůbec někdo na hasičských stanicích profesionálů jako záloha?

Na litoměřické hasičské stanici v tu chvíli skutečně zůstali jen dva hasiči a vozidlo rychlého zásahu, jinak byli všichni hasiči a technika u požáru.

Kam se soustředily jednotky po uhašení pole u Žernosek?

Potrápil nás rozšiřující se oheň v lese u Litochovic. Tam hrozilo velké nebezpečí, že vzplane obilné pole, které se táhne k obci Velemín. Vytvořili jsme bojovou hranici a drželi jsme oheň pod kontrolou. Hodně nám pomohlo hasičské letadlo, které ochlazovalo okolní porost, díky čemuž pak mohli hasiči v lese zasahovat. Vrtulník byl taky velmi účinný, ale to se museli hasiči stáhnout do bezpečné vzdálenosti, protože množství vody dopadající na zem by mohlo někoho zranit.

Proč byl zásah v těchto místech tak komplikovaný?

Jsou zde skály a prudké strže, kam se technika a ani lidi nedostanou, a hlavně hrozilo, že oheň přeskočí do korun stromů. Proto zde trval zásah tak dlouho. Oheň se držel v hrabance a každou chvíli opět zažehl.

Zažil jste někdy v životě podobnou situaci?

Za svoji hasičskou kariéru jsem zažil spoustu velkých požárů, tento byl ale výjimečný svým rozsahem a rychlostí hoření. Bylo to dáno velkým suchem a větrem, který nám způsoboval velké komplikace.

Zaznamenal jste někde při zásahu problémy?

Řekl bych, že jsme situaci zvládli profesionálně. Samozřejmě se našly drobné komplikace jako v Lovosicích ve Wolkerově ulici, kde hořela tráva v zahrádkářské kolonii, ale hlášení bylo, že tam tráva jen doutná. My jsme v té době bránili před ohněm vesnice Lhotka nad Labem a Malé Žernoseky.