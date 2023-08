Necelá padesátka lidí se sešla v pondělí vpodvečer 21. srpna u sochy vojáka v litoměřických Jiráskových sadech. Setkání svolala iniciativa za odstranění sochy.

Jak se staví radnice k iniciativě na odstranění sochy, přibližuje místostarosta Petr Panaš | Video: Deník/Jaroslav Balvín

„Konat se bude k uctění památky našich občanů, kteří zahynuli po invazi sovětské armády a armád ostatních vazalských zemí a při následné okupaci naší země sovětskou armádou,“ avizoval Zdeněk Paclík z iniciativy. Tři lidé přišli vyjádřit nesouhlas s iniciativou na odstranění sochy. Kromě verbálního vyjasňování postojů nedošlo k žádnému konfliktu, který by museli mírnit v povzdálí přítomní strážníci a policisté. Na soše, která již dříve byla terčem několika graffiti, je od tohoto víkendu nově vyvedeno číslo 68.

Socha je v Litoměřicích už měsíce objektem sváru. Ve městě byl dlouhá léta zažitý její výklad jako Rudoarmějce. A jejího postavení na oslavu osvobození Československa Rudou armádou ve druhé světové válce. Příznivci iniciativy na odstranění sochy ze 70. let ji oproti zažitějšímu výkladu vnímají jako oslavu sovětské moci po okupaci v roce 1968. Socha se jim nelíbí i v kontextu současného útoku Ruska na Ukrajinu. Vedení města ale odstranění sochy oproti přání iniciativy neplánuje a dál pracuje na přípravě instalace, která by měla tuto sochu začlenit do kontextu i dalších historických soch s politickým významem, které v parku na exponovaném místě Litoměřic dříve byly, a už nestojí.

Podívejte se na video, kde místostarosta Litoměřic Petr Panaš (Naše Litoměřice) shrnuje současný postoj radnice k iniciativě na odstranění sochy.

Autor: Jaroslav Balvín