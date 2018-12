Litoměřicko - Poslední den v roce u televize? Nuda! Aktivně se dá prožít nejen silvestr, ale i první den nového roku.

Poslední den v roce čeká atlety běh Od Hasy k Hase. | Foto: Deník/Karel Pech

Hned několik událostí čeká na aktivní sportovce v posledním dni roku. Na své si na Litoměřicku přijdou i fanoušci historie.

Lovosičtí sportovci si mohou užít Silvestrovský běh lesoparkem Osmička. Registrace je ve 13.30 hodin v restauraci Sauna, startuje se ve 14 hodin. Sportovci z Roudnice nad Labem a okolí se zase mohou zúčastnit tradičního silvestrovského Běhu okolo Hasy. Závod je dlouhý 5,2 km a vede po silnici a podél Labe v Roudnici nad Labem. Prezentace je mezi 9. a 10. hodinou u restaurace Katovna, odkud závod v 10 hodin odstartuje.

Milovníci historie a klidných procházek jistě uvítají Silvestrovské putování historickým centrem města Litoměřice při hledání zatoulaných zvířátek v městských znameních a sochách.

DVACÍTKA ZASTAVENÍ

Sraz je 13 hodin v kavárně Káva s párou u čaje a svařeného vína. „Už v loňském roce jsme pořádali procházku s názvem Tunelem od nádraží k nádraží. Když jsme letos přemýšleli, kudy půjdeme, abychom nekopírovali stejnou trasu, napadla nás cesta po domovních znameních. Na účastníky čeká 20 zastavení, kde si řekneme něco o historii a kvíz s tajenkou,“ zve na akci spoluzakladatelka Kávy s párou Jana Plíhalová.

Především pro nejmenší jsou pak připravené podvečerní ohňostroje. Ty si mohou děti s rodiči užít v Lovosicích v 17 hodin na Václavském náměstí, ve Štětí proběhne ohňostroj v 18 hodin na Novém náměstí. V Roudnici nad Labem přivítají nový rok až 1. ledna, a to v 17 hodin na Karlově náměstí. Ve stejný čas oslaví příchod nového roku i v Hoštce, a to 17.30 na hřišti.

Pokud chcete trávit silvestrovskou noc s přáteli tancem a hudbou, příležitostí je také dost. V Litoměřicích můžete zavítat například do restaurace na Mostné hoře, kde na vás čekají největší hity od 90. let do současnosti, fotokoutek a na závěr večera ohňostroj. Máte též možnost strávit půlnoc na rozhledně a užít si nejkrásnější výhled na ohňostroje široko daleko.

Pozadu nezůstává ani Štětí, kde to večer v sále Kulturního střediska rozjede skupina Rhodesie. „Štětský Silvestr je pro nás už sedmý v řadě za sebou a hrajeme zde moc rádi. Těší nás zájem nejen našich fanoušků, ale všech, kteří s námi přijdou oslavit konec roku,“ říká bubeník kapely Miroslav Peser. Pobavit se můžete i v Hoštce ve Sportcentru na Noční jízdě Silvestrem 2018 s živou hudbou, občerstvením, bowlingem zdarma, soutěžemi o skvělé ceny a s ohňostrojem.

Aktivně se dá začít i nový rok, a to pořádnou procházkou. Možností je hned několik. Na lovosické turisty čeká hned 1. ledna 40. novoroční výstup na Lovoš. Litoměřičané zase mohou vyrazit na 54. novoroční výstup na Radobýl, a to po žluté turistické stezce z Litoměřic nebo ze Žalhostic. Na výlet zve i město Hoštka. Výstup na Sovici startuje ve 13 hodin v Kochovicích u lípy.

Pozadu nezůstávají ani turisté ze Štětí. Už posedmé proběhne mezi 10. a 12. hodinou přivítání nového roku s přáteli turisty, pečením buřtů a přípitkem na vrchu Špičák.