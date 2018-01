Desítky tisíc domácností bez proudu, zlámané stromy. Na sever Čech udeřil vítr

Severní Čechy - Právě 11 let po ničivé vichřici Kyrill lidé opět s obavou hledí na mávající stromy za okny. Vichr řádí hlavně na Českolipsku a Děčínsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Čech

Již kolem 19. hodiny počítali severočeští hasiči ve čtvrtek 18. ledna výjezdy k popadaným stromům na desítky. Ty lámal vítr, který doprovází tlakovou níži Friederike přecházející z Německa na východ. Silný vítr udeřil na region přesně v den, kdy před jedenácti lety do České republiky dorazila vichřice Kyrill.

Nejhorší situace v regionu byla tradičně na severu, na Děčínsku a Šluknovsku, poté na Českolipsku. Některá sídla jsou tam bez proudu, například část Mikulášovic. Elektrárenská společnost ČEZ potvrzuje desítky poruch, jejich počet se plynule zvyšuje. "Nejčastější příčinnou poruch je pád stromů a větví do vedení, ulomené izolátory, přetrhané vodiče," přiblížila příčiny poruch mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Problémy jsou také na železnici v okolí Krásné Lípy, mezi Rumburkem a Šluknovem. Nejezdí ani vlaky přes německé území z Dolního Žlebu do Dolní Poustevny.

Silný vítr řádí na Ústecku v několika lokalitách. “V Chlumci evidujeme poruchu na vedení vysokého napětí, bez elektřiny je část Chlumce – Stradov a Žandov a pak také část Telnice, Liboňov a Varvažov,” potvrdila v 19.45 hodin mluvčí Holingerová s tím, že terénní pracovníci zajišťují v místech opravy.

Na Českolipsku hasiči vyjížděli už večer k několika popadaným stromům. Komplikace byly před 20. hodinou mezi Českou Lípou a Horní Libchavou. Silnice č. 2627 je uzavřená v obou směrech, podle stránek Ředitelství silnic a dálnic ČR by tak mělo být až zhruba do zítřejší 13. hodiny. Popadané stromy uzavřely také silnici ze Srní na Zákupy a z České Lípy na Stružnici. Problémy jsou rovněž v Provodíně a Mimoni. Rychlost větru se v oblasti blíží v nárazech 120 km/h.

"Střídavě bez proudu, nyní to vypadá na stálo, už asi půl hodiny. Padají stromy, stožáry," píše Jana Pazderníková před devátou hodinou večer na facebooku Českolipského deníku. "Kamenický Šenov, Pískovec bez proudu," přidává tamtéž další informace Denisa Bláhová.

"Habartice u Frýdlantu už přes dvě hodiny bez proudu," hlásila zase Lucie Kašíková na facebookové stránce Libereckého deníku kolem osmé hodiny večer a další čtenáři se postupně přidávali. Bez proudu jsou v Novém Městě pod Smrkem nebo Šimonovicích.

Jablonecko bliká, na Milešovce extrémně fouká

Jablonecko si na svou "temnou hodinku" počkalo. "Tanvald zatím nic," konstatoval na facebookové stránce Jabloneckého deníku Mirek Dušek v osm hodin večer. "Brod už pocítil první úder," přidala čtenářka Mirka Michalíková. Situace se zhoršila před 21. hodinou. Hasiči SDH Železný Brod vyjížděli k požáru elektrického sloupu do Těpeř.



„Mám pocit, že mi to vezme střechu. Snad jsou krovy pevné,“ doufá po deváté hodině večer šéfredaktorka Deníku Lenka Klimentová v Jablonci. Potíže s elektřinou přímo ve městě nejsou, i když už dvakrát či třikrát „bliklo světlo“. „Když tak čtu o těch vichřicích, zajímalo by mne, kdo jim dávám tak blbá jména,“ zavtipkovala na facebookové stránce Jabloneckého deníku Dominika z Jablonce.

Opravdu větrno je na Milešovce, kde meteorologové naměřili rychlost větru v nárazech 42,5 metru za vteřinu, tedy přibližně 153 kilometry za hodinu.

Energetici mají napilno

Ve stejné době hlásí energetici ústy Soni Holingerové na šest desítek poruch na vedení vysokého napětí, další desítky na nízkém napětí. "Bez elektřiny je aktuálně třicet tisíc odběrných míst. Jen pro srovnání, k 19. hodině jsme bez elektřiny evidovali asi 40 tisíc odběrných míst. Tedy se dá říci, že se situace zlepšuje a poruchy se nám daří opravovat a dodávky elektřiny obnovovat," ujišťuje mluvčí Skupiny ČEZ. Potvrzuje, že z jejich pohledu je aktuálně nejhorší situace na Českolipsku a Děčínsku. "K deváté večerní odbavili operátoři v call centru kvůli vichřici na 5500 hovorů," dodává Holingerová.