Roudnice nad Labem – Na roudnický zámek by se mohla vrátit umělecká škola.

Lobkowiczký zámek v Roudnici nad Labem. | Foto: Tomáš Pokorný

Do Roudnice nad Labem koncem listopadu přijel divadelní režisér a člen Akademického senátu Divadelní fakulty pražské AMU Lukáš Trpišovský. Přijel na pozvání města a souhlasil, že zprostředkuje jednání s rektorátem AMU o možnosti, že by škola využívala část zámku.

Záměr přivést do Roudnice nad Labem uměleckou školu rozvíjí město ve spolupráci s podnikatelem Michalem Horáčkem a v souvislosti s plánem, že by se v budoucnu ujalo a provozovalo celý zámek.

Vyhlášený režisér chce pomoci

Lukáš Trpišovský patří k největším talentům českého divadla; na DAMU rovněž přednáší. Navzdory nabitému programu - se svým režisérským kolegou Martinem Kukučkou z dua SKUTR inscenuje nejen v Česku, ale čím dál častěji i za hranicemi - se uvolil městu s projektem oživení zámku pomoct. I proto, že jej celá věc osobně zaujala.

Z praxe dobře ví, co obnáší hrát a zkoušet jak v malých prostorech, tak na velkém nádvoří. A Roudnice podle něj splňuje všechny požadavky. „Je tu spousta prostoru. Zámek je navíc ve velmi dobrém stavu,“ shrnul mladý režisér s tím, že se může začít o projektu jednat.

Výjezdní semináře pro více fakult

Osobně zatím jako nejreálnější vidí možnost, že by škola na zámku pořádala své výjezdní semináře. V areálu by se v takovém případě po celý rok střídaly fakulty (divadelní, filmová i hudební) i jednotlivé ročníky.

Spolufinancování z evropské dotace

Za reálný považuje i záměr spolufinancovat provoz zámku a tedy i školy z dotací. S evropskými fondy má osobní zkušenost, protože sám podává žádosti o grant na vlastní projekty.

„Samozřejmě, že se to objemem nedá srovnat, i když děláme i finančně náročnější projekty,“ podotkl Lukáš Trpišovský. „Já jenom z vlastní zkušenosti vím, že se peníze sehnat dají. Člověk se jen musí snažit, samy mu do klína nespadnou,“ dodal.

Živý zámek, přínos pro město

Spolupráce se školou typu AMU by městu přinesla celou řadu výhod. Zámek by ožil, prakticky celoročně by se v jeho prostorách či na nádvoří hrálo divadlo nebo koncertovalo, (v létě by pak město ve spolupráci se studenty chtělo pořádat festival, který by v ideálním případě kombinoval divadlo s filmem a s muzikou nejrůznějších žánrů).

Těžilo by z toho jak samotné město - přitáhne konečně návštěvníky, kteří mu dají vydělat - tak například místní školy, jejichž žáci a studenti budou v úzkém kontaktu s divadlem, filmem i muzikou a ještě dostanou šanci si ve volném čase sami leccos vyzkoušet.

„Když projekt rozšíříme o volnočasové aktivity místních dětí, které si s námi budou moct zahrát, můžeme žádat i o dotace v sociální sféře, kde se taky rozdělují nemalé peníze,“ nastínil Lukáš Trpišovský.

Pavel Černý