Lovosice – Na přerostlou trávu v ulicích si už pár týdnů houfně stěžují obyvatelé Lovosic. Péči o zeleň od letošního roku město zajišťuje vlastními silami.

SEČENÍ TRÁVY v Lovosicích prý už probíhá podle harmonogramu. Například odpočinkové zóně u řeky se sekačky dál vyhýbají, její spodní část ale patří Povodí Labe. Zpoždění seče podle vedení města zapříčinila pozdní dodávka nově zakoupených strojů | Foto: Deník/Karel Pech

Podle kritiků právě sečení trávy pracovníci technických služeb ale nestíhají. Radnice tvrdí, že zpoždění způsobila pozdní dodávka nově objednaných strojů. Nyní už vše běží podle stanoveného harmonogramu.



NESYSTEMATIČNOST I NEPOŘÁDEK KOLEM AUT

„Co se týče sečení trávy ve městě, je to obrovská ostuda, kterou si na sebe vedení města ušilo, a vadí to asi všem normálním lidem. Abychom se tu brouzdali po kolena v trávě, o dětech ani nemluvím. Nehledě na to, že spousta občanů trpí alergií či astmatem, které vysoká tráva plná pylu ještě zhoršuje. Tráva je sečena nesystematicky, zůstává ležet na zemi a o sekání kolem aut se snad raději nebudu vyjadřovat, z toho jsem málem měla infarkt, když jsem vyšla před dům a viděla tu spoušť na voze. Když to shrnu, je asi dobře, že se město snaží šetřit, ale musí na správných místech. Toto se opravdu nepovedlo a doufáme všichni, že se to co nejdříve změní," napsala koncem května na oficiální facebookovou stránku Lovosic Dana Novotná.





Vedoucí odboru životního prostředí lovosického úřadu Vojtěch Hamerník přiznává, že první seč ve městě skutečně proběhla se zpožděním. „Protože smluvní partneři nedodali stroje k sekání ve slibovaném termínu. Zprvu tedy byly používané náhradní sekačky, se kterými ovšem nebylo možné postupovat dostatečně rychle. Na sekání trávy je nyní vyhrazeno šest pracovníků, dva jezdí na traktůrcích, čtyři mají křovinořezy. Velké plochy, například lesopark Osmička, seká multifunkční traktor," sdělil Vojtěch Hamerník s tím, že v současné době už se seká podle stanoveného harmonogramu, právě dobíhá druhá seč.





PODLE ÚŘADU BYLA STÍŽNOST OPRÁVNĚNÁ

„Na znečištění aut jsme zaregistrovali jednu stížnost, která byla zcela oprávněná. S Technickými službami města Lovosice jsme celou záležitost probrali a doufám, že se nebude opakovat. Na určitou obhajobu je třeba říci, že někdy je velmi složité trávu posekat, jelikož auta jsou zaparkovaná bezprostředně u travních ploch. Další dotazy, respektive reklamace řešíme okamžitě po jejich obdržení," dodal vedoucí odboru Hamerník.



Město má péči o veřejnou zeleň na starosti od letošního roku. V minulosti ji zajišťovala externí firma. Od změny si vedení radnice slibovalo především celkovou úsporu peněz i kvantitativní a kvalitativní zlepšení zeleně ve městě.



Veřejné zakázky na pořízení nových strojů vedení Lovosic vypsalo v polovině února. Kupní smlouvy s dodavateli uzavřelo na přelomu března a dubna, stroje pak měly být dodané nejpozději do třiceti dnů.