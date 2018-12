Severní Čechy - Na přelomu roku i ve druhém lednovém týdnu bude chladněji než dosud, přes den by ale mrznout nemělo. Před koncem měsíce se oteplí.

Srážek bude víc v první polovině ledna. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Teplotně nadprůměrné počasí, které trvá na našem území od poloviny prosince, podle meteorologů končí. "Do větší části Evropy bude proudit studený vzduch od severu a teploty se dostanou k dlouhodobému normálu. Takové teplotně normální počasí potrvá do poloviny ledna," doplnili.

Denní maxima tak budou v průměru kolem dvou stupňů Celsia, průměr nočních minimálních teplot by se neměl dostat pod minus čtyři stupně.

Ve druhé polovině ledna by podle výhledu mohly nastat výraznější výkyvy teplot, nejdříve k ochlazení a v poslední třetině měsíce i k oteplení. "Celkově by období od 31. prosince do 27. ledna mělo zůstat teplotně průměrné," shrnul ČHMÚ.

Srážek lze podle meteorologů očekávat o něco víc v první půli ledna, ve zbytku měsíce se úhrny srážek budou pohybovat kolem dlouhodobého normálu. Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je přitom 36 milimetrů.

Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo a nasněžilo v roce 1961, kdy meteorologové naměřili deset litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1976 s úhrnem 94 milimetrů.

Nejtepleji bylo v roce 2007

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 31. prosince do 27. ledna je minus 1,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2007, kdy průměr činil 3,8 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr minus 8,4 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1985.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.