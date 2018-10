Na městském úřadě v Litoměřicích budou k dispozici defibrilátory

Litoměřice - Na litoměřickém městském úřadu budou v nejbližších dnech k dispozici tři automatické externí defibrilátory.

Defibrilátor. Ilustrační foto.Foto: Deník

Jedno zařízení bude přímo na Mírovém náměstí v informačním centru, další dvě pak v budovách úřadu v Pekařské ulici u bezbariérového vstupu a Topolčianské ulici při hlavním vstupu.

Nové jednotky budou přístupné pouze po dobu úředních hodin, ale do budoucna se uvažuje o zakoupení dalšího defibrilátoru, který by byl umístěn mimo úřad a byl by k dispozici 24 hodin denně.

Defibrilátory úřad pořizoval ve spolupráci s litoměřickou nemocnicí a budou propojeny s aplikací „Záchranka“, která je schopna vyhledat vždy nejbližší zařízení.

(mb)