Světová letecká esa se o víkendu slétla k Řípu. Na roudnickém letišti v neděli skončil jubilejní ročník Memorial Air Show. Tématem letošní veliké společensko-letecké události bylo 75. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Aby těch jubileí nebylo málo, k už 15. ročníku roudnické letecké akce se přidala společnost Mondi, která na ní slavila 70 let štětských papíren.

V roce 1949 je začali stavět v místě původního cukrovaru. O tři roky později vyjela z výrobní linky první šedá strojní lepenka, v následujících desetiletích se závod stal největší československou papírnou. „Po roce 1991 se vystřídalo v krátkých obdobích několik vlastníků, až papírny téměř před 20 lety zakotvily v rukou nadnárodní společnosti Mondi Group,“ přiblížil porevoluční historii mluvčí společnosti David Šikula.

Současným generálním ředitelem české dcery Mondi je Roman Senecký. „Ve svém oboru patříme k nejlepším na světě,“ řekl.

Podniku popřál i starosta Štětí Tomáš Ryšánek. „Je sice letitá, ale rozvíjí se jako mladice,“ pochválil společnost.

Jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu investuje nejen do závodu, ale i jeho okolí. Letos v regionu rozpustí kolem sedmi milionů korun. Významně podporuje zejména město Štětí, kde díky tomu v posledních letech vzniklo dětské hřiště, sportoviště nebo výtvarný ateliér. „Každý rok dostáváme sponzorský dar okolo tří až čtyř milionů,“ přiblížil Ryšánek.

Miliony korun pro školství, mládež i sociální oblast

Letos městu přislíbilo Mondi 4,5 milionu. Peníze jdou na nejvýznamnější priority, které volí město ve spolupráci se společností. Většinou jde o podporu školství, mládeže nebo sociálních služeb. „V tomto roce bychom za příspěvek chtěli začít s přístavbou školní družiny na základní škole,“ vylíčil starosta.

Podpora Štětí je součástí komplexního programu podpory regionu Patriot. V něm Mondi pomáhá všem obcím vzdáleným do 30 kilometrů „od komína“. „Nejde jen o finance, ale i o dobrovolnickou práci našich zaměstnanců, kteří při ní stráví stovky a tisíce hodin,“ přiblížila Michala Prošková odpovědná za projekt Patriot. Například u Račic uklidili černou skládku, společnost tam dodala mobiliář a vzniklo tak odpočívadlo u cyklostezky.

Zaměstnanci závodu také můžou navrhnout k podpoře projekt malých organizací z jejich obce s nárokem do 30 tisíc. „Jsou to většinou výstavby dětských hřišť nebo podpora skautingu, vybavení vodáků, veslařů a dalších sportovců. Na tuto aktivitu má společnost vyčleněno půl milionu,“ dodala Prošková. Letos mohli lidé přihlašovat projekty do poloviny května. Do konce června se dozvědí, zda uspěli.

Půlmilionem přispívá Mondi také na projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. „V minulosti jsme přispěli například Základní škole Smart v Roudnici, která vybudovala záhony poblíž školy, kde se děti snaží pěstovat plodiny udržitelným způsobem. Přispěli jsme i na měření stability stromů v Litoměřicích,“ doplnila Prošková.

Víc pracovních míst

Význam Patriotu pro podporu regionu neunikl Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, která Mondi v minulých letech ocenila jako společensky nejodpovědnější společnost v kraji nad 250 zaměstnanců. Díky naplánovanému rozvoji má být v závodu víc pracovních míst, což je další dobrá zpráva pro region.

Už dříve jsme informovali o tom, že se kvůli rozvoji závodu místní obávají, že poroste i množství emisí vypouštěných do ovzduší, které navíc posílí zplodiny a prach ze zvýšené silniční dopravy, a také obtěžující zápach. Modernizaci má ale provázet také ekologizace včetně nového regeneračního kotle, ve kterém se budou spalovat zapáchající látky. Úniku dalšího zápachu by mělo zabránit zakrytí kalových nádrží v čistírně odpadních vod.

Znečištění pachovými látkami měří kontinuálně dvě stanice. Podle dřívějších studií Státního zdravotního ústavu standardní provozní podmínky závodu ani maximální imisní modelované koncentrace nejsou zdrojem zdravotního rizika.

Mondi si 70 let od založení štětských papíren připomnělo v sobotu na přehlídce současné i historické vojenské techniky Memorial Air Show. Ten založil ředitel letiště a prezident aeroklubu v Roudnici nad Labem Vlastimil Dvořák. „Původně mělo jít v roce 1991 o jednorázovou akci na morální rehabilitaci RAFáků. Stala se z toho tradice pokaždé s jiným mottem,“ přiblížil Dvořák.

Pietní význam akce podtrhl roudnický starosta František Padělek. „Není to jen o létání, o umění pilotů a schopnostech letecké techniky. Je to i vzpomínka na ty, kteří v průběhu 2. světové války nasazovali své životy, abychom se mohli dnes my scházet a dívat se na modré nebe.“