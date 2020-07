Včetně přítoků zahrnuje toky Modla, Milešovský potok, levobřežní přítok Ohře Žejdlík, Podsedický potok, Náhon Rosovky, Chotiměřský potok, Březenský potok, Dobkovičský potok a Rosovka.

Správce povodí Povodí Ohře totiž informoval o významném snížení průtoků na některých tocích. Pokud by bylo vody ještě méně, mohlo by to kromě jiného ohrozit vodní a na vodu vázané ekosystémy.

Zákaz platí na území obcí:

Lovosice

Libochovice

Třebenice

Černiv

Čížkovice

Děčany

Dlažkovice

Chodovlice

Chotěšov

Chotiměř

Jenčice

Klapý

Lkáň

Lukavec

Malé Žernoseky

Podsedice

Radovesice

Sedlec

Slatina

Sulejovice

Třebívlice

Úpohlavy

Velemín

Vchynice

Vlastislav