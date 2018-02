Na lovosickém koupališti vzniká nové zázemí pro plavce

Lovosice - Budova nabídne šatny, WC i občerstvení, odolá i povodním.

Pro návštěvníky lovosického koupaliště bude k dispozici nové zázemí.Foto: archiv města

Venku je sice pod nulou, ale lidé v Lovosicích se už mohou těšit na novou plaveckou sezonu na městském koupališti. A nemusejí se bát toho, že se stejně jako loni budou tísnit v provizorních převlékárnách. V areálu totiž vyrůstá nová budova, která kromě nich nabídne i prostor pro plavčíka, pokladnu, kiosek s občerstvením a sociální zařízení pro muže i ženy. To bude dokonce bezbariérové.

Zázemí pro vodomily bude v provozu se zahájením třetí sezony po nucené přestávce způsobené likvidačními povodněmi v roce 2013.

„Jednopodlažní objekt občanského vybavení roste nedaleko bývalé restaurace. Bude vybaven požární signalizací a elektronickým zabezpečením, před budovou vznikne plocha ze zámkové dlažby, kde bude posezení se slunečníky“ upřesnila lovosická mluvčí Ivana Kocánková.

Stavba by měla být hotová v květnu a město přijde na zhruba 3,5 milionu korun. Měla by dokonce ustát i velkou vodu. „Materiál použitý pro vyzdívky byl zvolen tak, aby odolal případným povodním,“ doplnila Kocánková.

Koupaliště by se mohlo otevřít s nástupem prázdnin a sezonu zahájí akce Bazén party, která byla loni úspěšná. Provozní doba se měnit nebude, stejná zůstane také výše vstupného na koupaliště. „I přes to, že jsme za poslední léta do zařízení značně investovali, nechceme vstupné nijak zvyšovat,“ vysvětlil lovosický místostarosta Vladimír Šuma.

Podle jeho slov budou náklady na provoz koupaliště vždy převyšovat výnosy ze vstupného a vstupné je spíše symbolickou záležitostí.

Lovosická radnice slibuje, že letošní sezona bude zatím tou nejkomfortnější. „Zázemí pro návštěvníky bude nové a moderní, aby vyhovovalo současným standardům a hygienickým požadavkům,“ nastínil Vladimír Šuma.

„Dokoupili jsme také lehátka, která se loni velmi osvědčila, a budeme i nadále pracovat na vylepšování zázemí tohoto rekreačního prostoru,“ doplnil lovosický místostarosta.

Do spuštění koupaliště poznamenaného povodněmi investovalo město v roce 2016 3,5 milionu korun. V roce 2017 investovalo do provozu dalších 1,8 milionu korun za předúpravnu vody, díky které se bazény nemusejí napouštět vodou z vodovodního řadu, a na provozu se tak podařilo ušetřit zhruba 250 tisíc korun.