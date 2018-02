Na Litoměřicku loni bouralo 39 pijáků. Řidiči mají rádi i drogy

Litoměřicko /INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ - Frťana před jízdou? Jointa? Nebo raději obojí? Takové dilema řešily v loňském roce na severu Čech přes tři stovky řidičů, kteří už ale do cíle vlastním autem nedojeli. Dopravních nehod v celém kraji, kdy řidič nebyl úplně při smyslech, evidují dopravní policisté za minulý rok 318.

Na Litoměřicku loni nebyl pozitivní test na drogy u žádného viníka autonehody, opilců ale bouralo 39. Žádný z nich naštěstí nezpůsobil ani jednu smrtelnou nehodu, kterých bylo osm.



„Během předloňského roku jsme zaznamenali dvě nehody, při kterých přišly o život dvě osoby. V roce 2017 bylo dopravních nehod osm. Při těch zemřelo 11 lidí,“ bilancoval šéf litoměřické dopravky Jaromír Galia.

Výsledky policejních kontrol na Litoměřicku dokazují, že drogy jsou u řidičů oblíbenější než alkohol.

Sklenku si před jízdou v roce 2017 dalo 47 kontrolovaných osob, návykovou látku si vzalo 59. I tito řidiči mohli být viníky další, klidně smrtelné nehody, a těžko odhadovat, kolik takových osob se testu na alkohol či drogy na silnici vyhnulo.

„Několik let po sobě zjišťujeme více řidičů pod vlivem návykové látky než pod vlivem alkoholu. Je to takový trend na Litoměřicku za posledních zhruba sedm až osm let,“ řekl Jaromír Galia. Upozornil také, že čísla se týkají pouze nahlášených nehod a v reálu jich je mnohem víc.



Na okresních silnicích najdeme místa, kde opilci bourají častěji. Jedním z nich je Pokratická ulice v Litoměřicích. Tady policie vyšetřovala během loňských prázdnin tři kolize, kdy měl řidič v krvi více než jedno promile alkoholu.



V jednom případě řidič Alfa Romeo nezvládl řízení a naboural do jiného vozidla, ve dvou případech šlo potom o opilé cyklisty, kteří vyvázli s lehkým zraněním. Často šoféři „pod parou“ bourají na silnici 1/15 z Terezína do Lovosic, v Roudnici nad Labem pak v místní části Hracholusky.

Jaká budou letošní čísla, zatím jasné není, ale začátek roku 2018 začal pro dopravní policisty pestře. Jen za minulý týden bouralo v kraji 9 opilých řidičů. Velké vášně vzbudila nehoda podle svědků opilého mladíka, který začátkem února havaroval ve velké rychlosti cestou z plesu nedaleko obce Klapý na Lovosicku. Jen zázrakem nezranil sebe ani nikoho dalšího, i když jeho BMW skončilo v kotrmelcích v poli.



Jestli mu tento karambol promluvil do duše, je otázkou. Jeho komentáře na Facebooku Litoměřického deníku jsou však výmluvné a mezi reakcemi mladého muže nechybí ani sdělení, že příště pojede rychleji. Jde o ironii? Kdo ví.