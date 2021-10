Na všech místech Očkobus v uvedených časech najdou zájemci před městskými či obecními úřady. V Lovosicích pak od 17.30 do 17.50 bude také u autobusového nádraží.

Lidé si budou moci přijít pro jednodávkovou vakcínu Janssen. Očkobus bude stát v Terezíně od 14 do 14.20 hodin, v Bohušovicích od 14.40 od 15 hodin, v Třebenicích 15.30 až 15.50 hodin, ve Velemíně 16.20 až 16.40 a v Lovosicích od 17 do 17.20 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.