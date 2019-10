Příprava a samotné budování úseku Dobříň - Račice probíhala v letech 2018 a 2019. Ústecký kraj nový úsek financoval ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Původní trasa Labské stezky vedla po silnici a cyklisté se zde potkávali s automobilovou dopravou. Zpřístupnění nového úseku mezi Dobříní a Račicemi zajistí větší bezpečnost pro cykloturisty. Nová trasa naváže na už hotový úsek cyklostezky od Roudnice nad Labem,“ uvedl Michal Horáček z Destinační agentury České středohoří.

Stavební práce na Labské stezce v Ústeckém kraji probíhají postupně. Předloni na podzim byl otevřen její nový poříční úsek z Velkých Žernosek směrem na Litoměřice. „Úsek měří jen 600 metrů. Řeší ale průtah obcí, kde cyklisté museli jezdit po silnici II. třídy vedle kamionů,“ připomněl Pavel Hajšman z krajského úřadu.

Ústecký kraj ale s budováním cyklostezky ještě nekončí. V následujících letech připravuje další úseky této oblíbené cyklistické tepny. V příštím roce by měla Labská stezka pokročit z Račic do Hněvic. Naváže tak na právě otevíraný úsek od Dobříně a propojí Labskou stezku v Ústeckém kraji s už hotovým úsekem na území Středočeského kraje od Mělníka. „Budování cyklostezky už probíhá,“ potvrdila mluvčí hejtmanství Lucie Dosedělová s tím, že hotovo by mělo být nejpozději do konce září příštího roku. Celkové náklady na tuto stavbu se budou pohybovat kolem 28 milionů, kraj na ni čerpá dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a od ministerstva pro místní rozvoj.

Další část u Třeboutic

Aktuálně také probíhá výběr dodavatele stavby na zbudování dalšího úseku Labské stezky mezi Třebouticemi a Nučnicemi. Cena by se měla podle rozpočtu projektanta pohybovat kolem 52 milionů korun, kraj ji zainvestuje opět s dotací z IROP a ministerstva. „Vítězná nabídnutá cena se může od rozpočtu projektanta lišit,“ upozornila mluvčí Dosedělová s tím, že tento úsek cyklostezky by měl být hotový do konce listopadu 2020.

Ústecký kraj je hlavním budovatelem Labské stezky už od roku 2010. Právě ke kulatému výročí výstavby stezky prostřednictvím kraje ve čtvrtek začala také nová putovní výstava. „Expozice připomene 10 let snahy a úspěchů Ústeckého kraje při budování této významné mezinárodní dálkové cyklistické trasy. Na 10 informačních panelech jsou prezentovány úseky cyklostezky od Záluží až po Děčín,“ doplnil Michal Horáček.

Výstava bude v Informačním centru Podřipska v Arnoštově ulici v Roudnici nad Labem přístupná veřejnosti až do 4. listopadu. Poté se postupně přesune i na další místa v Ústeckém kraji.