Získá město kýžené finance na integraci mongolských dětí ve zdejších školních zařízeních? Brzy bude jasno. Roudnice chce po státu na asistenty pedagoga, tlumočníka a prázdninový program 1,66 milionu korun. Spoluúčast přislíbil Adient, který pod Řípem zaměstnává kolem 170 mongolských pracovníků. Ti mají po školkách a školách v okrese Litoměřice i Ústí nad Labem celkem asi 40 dětí.

Pro vedení pobočky americké společnosti ale integrace ratolestí jejích pracovníků není novum. Podle ředitele Marcela Míčka je projekt nejviditelnější vrchol kroků, které si firma s městem a jeho školními zařízeními vytyčily a už na nich pracují. „Jsme ale samozřejmě rádi, že město zažádalo o dotaci. Klobouk dolů před rychlostí, s jakou projekt připravilo,“ říká ředitel.

Ten prý objíždí starosty v regionu už řadu let, aby je informoval o skutečnostech souvisejících s cizinci. „Dělám to proto, abych tu mohl žít i v následujících letech a nemusel se stydět za svou práci,“ vysvětlil Míček.

Pomáhá tlumočnice

Podle něj zastává Adient dlouhodobě zodpovědný přístup k integraci svých mongolských zaměstnanců. Díky spolupráci s ústeckou Poradnou pro integraci cizinců mají možnost učit se česky na náklady firmy. Adient zaměstnává tlumočnici z mongolštiny od roku 2008, tedy od doby, kdy mongolské pracovníky nabírá. Pomáhá s vyřízením i prodloužením pracovního povolení, ale i s tím, aby si sem mohli přivézt děti. Poté tlumočnice asistuje při řešení situací ve školách a školkách. „Problémy s adaptací a komunikací dětí byly od samého začátku, není to žádná novinka,“ upozorňuje tlumočnice Undra.

Problémy prý vznikají, například když 8leté dítě dovezou mongolští zaměstnanci v polovině školního roku. „Chápeme, že pro učitele i ředitele je to těžká situace, ale paní Undra je jim k ruce,“ ujišťuje personální ředitelka závodu Vlasta Sloupová. „Kdykoli odkudkoli zavolají, že je problém, Undra skočí do auta a jede. Co vidí? Pláče tam chlapeček a učitelka mu nerozumí. Undra jí vysvětlí, co se děje, uchlácholí chlapečka, ten si vezme pastelku a jde si kreslit,“ líčí Sloupová jeden z problémů. Personální ředitelka doplňuje, že řada dětí zaměstnanců se narodila v ČR a mluví česky. V roce 2013 bylo Mongolů v Adientu přes 380. Teď jen 171 z celkových 750 zaměstnanců, redukce je prý cílená kvůli obecně negativní náladě v zemi vůči migrantům.

V dohledné době nemá do Roudnice přijet žádné mongolské dítě zaměstnance závodu. Řada pracovníků s dětmi výhledově odjede. „Nyní má jen kolem 40 našich mongolských zaměstnanců trvalý pobyt,“ dodává Sloupová.

Projekt na integraci cizinců ze třetích zemí, o který žádá roudnická radnice ministerstvo vnitra, zahrnuje čtyři hlavní aktivity. Tlumočník mongolštiny se zapojí především v ZŠ a MŠ, k dispozici bude i zaměstnancům města, DDM nebo úřadu práce. Do výuky v ZŠ a MŠ se zapojí i dva školní asistenti. „Na prázdninovém programu se mongolské děti budou učit češtině a kulturním specifikům zdejšího života,“ doplnil mluvčí radnice Jan Vancl s tím, že zejména pracovníci 2. ZŠ a zaměstnanci projektu pak vytvoří česko-mongolský materiál pro integraci dětí a žáků.

O udělení dotace a její konečné výši ministerstvo rozhodne koncem března, nejpozději v dubnu. „Pokud projekt dotaci obdrží, budou jeho náklady uznatelné do konce prosince tohoto roku,“ upřesnila mluvčí rezortu Hana Malá.