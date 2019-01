Litoměřice - Po přechodu pro pěší na horním vlakovém nádraží, který by spojil centrum města s odlehlými sídlišti, volali obyvatelé Litoměřic víc než dvacet let.

ZKRATKA DO MĚSTA. Zkratku přes horní vlakové nádraží využívají Litoměřičané denně při cestě na vlak nebo do centra města. Včera odpoledne se za deset minut přes kolejiště vydalo na deset odvážlivců. Příští rok už by jim mohl sloužit nový přechod. | Foto: Deník/Veronika Udatná