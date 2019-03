Naděje není v nouzi sama. Kraj měl letos na sociální služby méně peněz, než bylo potřeba. Podniká ale kroky, aby ještě v průběhu roku přišly od státu další finance.

Terénní program je součástí balíčku sociálních služeb, které v Litoměřicích poskytuje Naděje. „Na zajištění letošního provozu chybí 150 tisíc,“ konstatovala fundraiserka organizace Tereza Smolová. „Nakolik víme, dotklo se to i kolegů z ostatních neziskovek,“ upozornila Langer.

Potvrdil to vedoucí azylového domu litoměřické Farní charity Jakub Ružbatský. „Chybí nám kolem půl milionu,“ vyčíslil. Zařízení ale prý své služby zatím nijak omezovat nebude. Výzvu Naděje Ružbatský podporuje. „O terén se na Litoměřicku staráme také, naše služby se doplňují. Bez Naděje by to pro nás bylo o dost těžší,“ řekl.

Podle mluvčí hejtmanství Lucie Dosedělové si představitelé kraje uvědomují, že částka přidělené dotace pro rok 2019 je nedostačující. Zástupcům ministerstva práce a sociálních věcí tlumočil spolu s ostatními kraji i ten Ústecký velký zájem na letošním dofinancování sociálních služeb.

S úsilím úřadu měly být seznámeny i neziskové organizace. „Kraj přislíbil dofinancování k polovině roku,“ potvrdil Ružbatský. Nároky na stát jsou značné. „Celkové požadavky jednotlivých krajů jsou ve výši 3,7 miliardy, nepodkročitelná výše pak 2,075 miliardy,“ vypočítala Dosedělová.

Terénní pracovníci Naděje pomáhají lidem bez domova v Litoměřicích. „Máme kolem 60 dlouhodobých klientů,“ vypočítala Langer. Další klienti přicházejí odjinud, Naděje jim pomůže, pak zase odejdou. Loni to dělalo kolem 300 lidí.

Do konce března mají terénní pracovníci vyklidit kancelář a sklad v Želetické ulici. Pak by se měli stěhovat do nových prostor v centru Litoměřic. Pokud na to budou peníze. Zřídit sbírku na Darujme.cz byl prý spontánní nápad. „Vybrání cílové částky by nás zachránilo,“ řekla Langer. A co když se nepodaří vybrat dost na udržení provozu? „Zůstali bychom v podstatě na ulici nebo odkázáni na kanceláře kolegů či sdílenou kancelář,“ konstatovala Langer s tím, že kvůli zaměření na cílovou skupinu bezdomovců to není vítané.

Sbírku Naděje na webu můžete najít na stránkách darujme.cz. Lidé, kteří mají problém s posíláním peněz na účet, můžou přispět „na ruku“. „Vystavíme jim potvrzení o daru. Přijít můžou ať už k nám přes most, nebo na ředitelství Naděje v Pražské ulici,“ dodala Langer.