Litoměřice – Ačkoli dětské domovy obvykle pečují o děti od tří do osmnácti let, do toho v Litoměřicích nedávno přibyli dva podstatně mladší obyvatelé.

Kdo by chtěl pomoct a děti potřebnými věcmi obdarovat, může tak učinit jakýkoli den přímo v domově v litoměřické Čelakovského ulici, vždy do 16 hodin.

Na příchod ročního Enrigua a dvouleté Zlaty nebyli zaměstnanci zprvu vůbec připraveni. V domově chyběly postýlky, kočárky i jiné vybavení pro tak malé děti. Nedostatek plen či vlhčených ubrousků trápí zařízení dodnes.

„Oblečení i hraček máme vcelku dost, horší je to s věcmi denní potřeby, jako jsou plínky, drogerie nebo třeba přesnídávky,“ uvedla ředitelka domova Radka Badinková.

Malí sourozenci jsou v dětském domově od února. Kvůli svému věku by po odebrání od rodičů obvykle putovali do kojeneckého ústavu, nebo do Klokánku. Protože v litoměřickém domově ale už mají čtyři starší sourozence, pracovníci se rozhodli je nerozdělovat.

Šest sourozenců

„Starší děti ve věku 17, 15, 14 a 12 let u nás jsou už takových šest let. Na malé sourozence se moc těšily. I když zpočátku byly nervózní, protože nevěděly, zda to jejich stěhování k nám vůbec dopadne, nebo ne,“ sdělila ředitelka Badinková.



Do péče o batolata se nyní nezapojují jen oni. Pomáhají i ostatní děti, pro které jsou malí přírůstci v domově zpestřením. „Zlatka a Éňa domov úplně rozsvítili. Zájem o ně mají všichni, od dětí po vychovatelky. Sledujeme jejich pokroky, to, jak rostou. Děti se učí, jak o batolata pečovat. Zpočátku jsme se jejich příchodu báli. Teď však můžeme říct, že pro domov je to jednoznačně pozitivní zkušenost,“ popsala Radka Badinková.



Protože mají malí sourozenci zcela odlišný denní režim od ostatních dětí, museli zaměstnanci domova do svého patnáctičlenného týmu přijmout novou pracovnici. „U dětí do tří let musí být zdravotní sestra, nestačí jen vychovatelka. Proto jsme přijali novou paní, která je u dětí celý den,“ doplnila ředitelka zařízení.

Úpravy bylo třeba provést v budově i na velké zahradě kolem domova. „Díky sponzorům jsme mohli přímo před domem vybudovat malé oplocené hřiště s pískovištěm, kde máme děti pod dozorem. Každé z dětí má nyní také svůj pokoj, aby v noci nebudily starší sourozence,“ sdělila Badinková.

Startovací byt

Dětský domov v litoměřické Čelakovského ulici aktuálně obývá třiadvacet dětí. Nejmladšímu je rok, nejstaršímu dvacet. Také pro své dospělé obyvatele domov připravil novinku.



„Na jaře jsme třem nejstarším, kteří jsou stále u nás kvůli studiu, zřídili ve vedlejší budově startovací byt. Sami si vaří, uklízí, my na ně už jen dohlížíme. Pro děti bývá přechod z dětského domova s veškerým servisem do reálného života velmi těžký. Snažíme se jim ho proto usnadnit alespoň takto. Snad se tak lépe připraví,“ doufá Badinková.



Přes léto všechny děti společně vyrážejí na tábory a pobyty v přírodě, některé si domů berou i jejich rodiče, pokud to podmínky jejich bydlení dovolí.

První výlety za sebou mají už i Zlata a Enrigue. „Éňa má astma a pobyt v horách mu moc prospěl. Příští týden všichni společně vyrážíme do Zlenic,“ prozradila nakonec ředitelka Badinková.