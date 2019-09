„Nejdříve mě jako malého kluka bavily závodní hry na počítačích, pak jsem si udělal řidičák na motorku a už to začalo,“ popisuje v rozhovoru Jan Pěkný.

Kde probíhá výroba tak mohutného vozu?

Vyrábíme ho v bývalém kravínu v Židovicích. Udělali jsme si tam dílnu a vozy stavíme od základů. Máme německého šéfa, který vůz vymyslí, převede ho do počítače a my ho postupně jako puzzle sestavujeme a svařujeme dohromady.

Jak jste se k práci mechanika dostal?

Pořád jsem k nim do výrobny chodil otravovat. Mám tam kamaráda, který už tam pár let dělal přede mnou. Pak sháněli mechanika, tak jsem se přihlásil na pohovor, uspěl jsem a k dnešnímu dni jsem u MKR Adventure už pátým rokem.

Přitahovala vás auta už jako malého?

Nejdříve mě jako malého kluka bavily závodní hry na počítačích, pak jsem si udělal řidičák na malou motorku, na pionýra, na simsona a začal jsem ty stroje ladit, túrovat a zvyšovat výkony. Motory mě zkrátka hodně táhly, jsem vyučený automechanik. V osmnácti jsem si tak hned pořídil auto, s kámoši jsme si udělali dílnu a šťourali se v motorech.

Máte stále to mladické nadšení i v současnosti?

Člověk musí mít k povolání mechanika náturu. Kdyby to člověk dělal jen jako práci, zničilo by ho to. Musíte tomu podřídit dost volného času a věnovat se tomu na plný úvazek. Je ale pravda, že za ty roky to trochu opadlo. Když mě teď kamarádi tahají na nějaké závody, tak jim říkám „hele, teď jsem se vrátil z Afriky, nejdu“. A jsem raději doma a věnuji se rodině.

V čem spočívá práce týmu, v němž působíte?

My vůz stavíme a pronajmeme. Když už se blíží stavba do finále, můj šéf sežene zákazníka, který s vozem bude jezdit. S autem pronajmeme i sami sebe jako mechaniky. Pořád s autem a závodníkem jezdíme a staráme se o něj, aby bylo provozuschopné.

Jaká je konkrétně vaše funkce při závodech Rallye Dakar?

Na závodech jsem mechanik jako každý jiný, zaměřuji se na svařování, dělám nápravy kromě motoru. První, co na vozech kontroluji, jsou praskliny a kde co upadlo. I když je vůz silný a pevný, tak nárazy v rychlosti jsou obrovské. Když třeba jedu s pilotem na testování a jsem s ním v kabině, tak jsem kolikrát rád, že z ní vylezu. Bolí z toho záda, hlavně ploténky.

Která místa jste už měl možnost během závodů projet?

Zemí bylo nespočet. Rusko, Mongolsko, Afrika, Amerika, přes Kazachstán se pak jezdí až do Číny. Každá země je specifická. Závody v Rusku, Mongolsku a Číně jsou kilometrově nejdelší z celého roku. Auto se nevrací tak domlácené, protože cesta je především šotolina, bláto, travnaté úseky a písek. Není to třeba jako v Africe, ta je jiná v tom, že na trase převládá kámen. Auto se vrací domlácené, má to všechny čtyři gumy sjeté a rezervy obouchané. Teď jsme měli vyrazit do Afriky, to padlo, takže pojedeme v lednu na Dakar do Saudské Arábie.

Co obecně se na závodních autech nejčastěji ničí?

Nejčastěji nápravy, které dostávají největší nárazy. Kontrolujeme také náboj kola. Vevnitř je to propletené nejrůznějšími trubičkami a kanálky, protože z kabiny můžete tlak vzduchu v pneumatikách ovládat. Na závody s sebou bereme i holandské mechaniky, kteří dělají základní věci. My se specializujeme na rozbité části nebo náročnější věci týkající se motoru. Na autě známe každý šroubek.

Rallye Dakar je hlavně vytrvalostní závod, denně závodník může ujet i stovky kilometrů. Kde během závodů přespáváte?

Máme servisní auto, v němž s sebou vozíme všechny díly. V podstatě v něm máme jedno celé auto rozebrané po dílech. Některé součástky, které odcházejí častěji, vezeme i po několika kusech. Právě v servisním autě máme udělané i spaní. Denně přejíždíme z bivaku do bivaku. Bivak je zázemí, kde se všichni sejdou, jí se tam a servisují auta. Tam přespíme a ráno zase přejíždíme do dalšího bivaku. Jen pro představu, když byl závod v Číně, tak nejdelší přejezd měřil 780 kilometrů. Když obdobnou trasu jedete každý den, je to hodně náročné.

Jak dlouho stavba rallye trucku trvá?

Zhruba půl roku. Před měsícem jsme teď dodělali první hybridní nákladní závodní auto, které je ve fázi testování. Je založené na velkém naftovém agregátu, kterému pomáhá elektromotor. Nás mechaniků je osm, aut jsme postavili už pět, z toho jedno před třemi roky na Dakaru shořelo úplně na popel. Pořád nevíme, co se přesně stalo. Údajně to byla závada od zadních brzd.

Co všechno dle vašeho názoru musí závodník rallye umět?

Musí být hlavně v dobré fyzické kondici. Není vůbec sranda s takovým autem závodit stovky kilometrů denně. Musí pravidelně cvičit, dodržovat stravu a vydržet také nějakou chvíli nespat. Už se kolikrát stalo, že závodník v Africe někde uvázl a my jsme ho dva dny hledali. Máme satelitní telefony, on nám zavolá, pošle nám přesně GPS a my ho podle toho najdeme.

Rallye Dakar



Jižní Amerika

Plusy: Náročné terény, platící vlády, rozmanitá příroda

Minusy: Omezený rozsah lokalit, finančně náročná doprava



Afrika

Plusy: Obtížné a rozsáhlé tratě

Minusy: Nejistá bezpečnost, neplatící vlády



Střední východ

Plusy: Spousta písečných tratí a velkých dun, finančně zajištěný region

Minusy: Absence divácké kulisy, národnostní spory



Rusko

Plusy: Politické krytí, finanční zázemí, složité tratě

Minusy: Bezpečnostní rizika, kolize se Silk Way Rallye (každoroční vytrvalostní závod terénních osobních a nákladních automobilů z Moskvy do Asie)



Rallye Paříž-Dakar nebo jinak také Dakarská Rallye a zkráceně pouze Dakar je každoroční závod off-road vozidel a motocyklů. Rallye Dakar 2020 se koná od neděle 5. ledna do pátku 17. ledna. Soutěž je organizována A.S.O. – Amaury Sport Organisation. Závodu se mohou zúčastňovat závodníci jak z řad profesionálů, tak i z řad amatérů, kteří běžně tvoří kolem 80 procent zúčastněných.



