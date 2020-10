I když na rozdíl od jarního zákazu společných honů nyní hromadné lovy zakázané nemají, některé spolky je z preventivních důvodů samy odkládají. Předseda okresního mysliveckého spolku v Litoměřicích Jiří Beneš přiblížil, že se nyní nemohou konat ani tradiční společenská setkání, která po honech následovala.

Zvěřinu přímo od myslivců můžete získat přes web prozverinu.cz.

„Nemohu mluvit za všechny, ale náš myslivecký spolek působící na Lovosicku s ohledem na současnou situaci zrušil hon, který se měl konat tuto sobotu. Počkáme s ním, až budou okolnosti příznivější,“ uvedl Beneš s tím, že v době epidemie loví myslivci méně. „Je to dáno i tím, že spadla cena zvěřiny, a pozastavením dodávek do restaurací, které jsou uzavřené. Možností, jak spolky mohou maso koncovým odběratelům nabídnout, jsou i webové stránky ProZvěřinu.cz,“ doplnil Beneš.

Na tomto portálu nabízí ulovenou zvěř i několik sdružení z Litoměřicka. Jedním z nich je myslivecký spolek v Brozanech nad Ohří. Jeho jednatel Jiří Novotný uvedl, že v nabídce nyní mají hlavně divočáky a srnčí.

„Kvůli uzavřeným restauracím je odběr uloveného masa v současné době minimální. Ekonomické ztráty jsou však velké. Odhaduji, že je to více než polovina našich příjmů,“ sdělil Novotný a upozornil, že náklady však má sdružení stále stejné. Musí zajistit například nákup krmení, opravy a údržby posedů, nebo platit naftu do traktorů, kterými zásoby pro zvěř do honiteb vozí. Žádné kompenzace se však na ně nevztahují. „Hony máme naplánované na listopad, takže je zatím nerušíme a vyčkáváme,“ poznamenal Novotný.

Také myslivecké sdružení obcí Čížkovice a Úpohlavy nechce podzimní hony rušit. Uvedl to jeho člen Roman Brůna. „Je nás dohromady třináct. Zrovna na tento pátek máme naplánovanou schůzku, kdy se sejdeme na návsi před kostelem a pak nejspíš hned vyrazíme do honitby. Je nám líto, že se po honech nemůžeme scházet, ale nedá se nic dělat. Ještě máme naplánované lovy na konec prosince, tak třeba budou opatření už mírnější,“ přál by si Brůna. Čížkovické a úpohlavské sdružení má svůj revír pouze v polích. Jeho členové proto nejčastěji střílí zajíce a bažanty.

Podle myslivců je problémem také zvýšený pohyb lidí v přírodě. „Pozoruji trend, kdy někteří zajíždějí auty až k lesu a vypustí na volno psy. Ti pak běhají po lese a zvěř je z nich nervózní. Už jsme vylepovali i informační plakáty, ale lidé jsou v tomto případě bezohlední. Mé zkušenosti jsou horší a horší,“ uzavřel brozanský myslivec Jiří Novotný.