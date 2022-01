Muzika je pro mě nejlepší terapií, tvrdí jubilant, kapelník Áda Škarda

autor externí

„Péče lékařů a hlavně muzika a setkávání s přáteli mě vrátily zpátky do života. Byla to pro mě nejlepší terapie,“ říká známý litoměřický kytarista a kapelník Áda Škarda, který se v těchto dnech dožívá 80 let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Litoměřický kytarista a kapelník Áda Škarda slaví v těchto dnech 80 let. | Foto: Miroslav Zimmer

U této příležitosti jej v úterý 25. ledna na radnici přivítal a poblahopřál mu litoměřický starosta a senátor Ladislav Chlupáč. A jaká by to byla oslava, kdyby při ní na radnici nezněla Ádova kytara! Jubilant, kladenský rodák, má za sebou bohatou kantorskou i muzikantskou kariéru. Učil a řediteloval na Základní škole v Křešicích, vedl pěvecký sbor Sluníčko, sám ve sborech zpíval a dosud zpívá, hrával také s různými hudebními seskupeními a hlavně – založil band, který nese jeho jméno a který zpestřuje hudební dění především v Litoměřicích. Senioři z Litoměřic budou opět zdolávat La Manche, plavat budou v bazénu Ádu znají Litoměřičané i jako jednoho z organizátorů dnes už legendární Swingové kavárny. Hudební redaktor Českého rozhlasu Ivan Dolejší v roce 2009 uvedl, že za swingovou kavárnou byl Ádův troufalý nápad, když se rok předtím na onkologii pomalu loučil se životem. „První kavárna bude asi zároveň moje poslední,“ prohlásil hudebník. Žádné loučení se, bohudík, nekonalo. Dnes už tenhle pořad neexistuje. Áda však hraje dál. Rozdával radost a dobrou náladu všude, kam ÁŠB zavítal, ať už to bylo v pokratické hospůdce, v restauraci Labuť, v domově seniorů Na pahorku, nebo nejnověji každé pondělí v Krušovické pivnici. Tak za všechny – stálé zdraví a hodně dobrých tónů, kapelníku! Miroslav Zimmer