Přes půl tisíciletí ukrývalo jedno z polí na Roudnicku poklad v podobě několika stovek kusů různých středověkých mincí. Na konci letošního srpna je tam objevil spolupracovník Podřipského muzea v Roudnici Miroslav Krejčí.

„Po orbě jsem tam prováděl takzvaný záchranný sběr, kdy tipuji možné lokality a snažím se najít něco zajímavého. Tento nález byl velkou náhodou,“ sdělil Krejčí s tím, že při vyzvednutí stříbrného pokladu a dohledávání mu pomáhali také amatérští archeologové Miroslav Bartoš a Pavel Novotný.

Zhruba tři sta kusů mincí pocházejících z první poloviny 15. století je nyní ve vitrínách Podřipského muzea. Jak připomněl jeho ředitel Martin Trefný, mince měly být součástí nové výstavy. Ta se ale kvůli protikoronavirovým opatřením zatím uskutečnit nemůže. „Co se týká regionálního významu, tak můžeme říct, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších objevů za posledních deset let. Takové depoty se nenacházejí každý den,“ poukázal Martin Trefný.

Vedle mincí leží ve vitríně také několik keramických střepů. „Ty jsme tam umístili proto, že nelze úplně vyloučit, že mince mohly být schované v nějaké krabičce a ještě uloženy v keramické nádobě, která se ale nedochovala. Proto jsou tam rovněž tyto střepy,“ vysvětlil ředitel muzea. Většina z nalezených mincí, asi dvě stě kusů, se při objevení nacházela ve shluku na ploše jen o málo větší než lidská dlaň asi 40 až 50 centimetrů pod zemí. Zbylou stovku pak pluh rozhrábl v linii dlouhé přibližně 15 metrů.

„Přesné místo, kde byly mince nalezeny, nemůžeme bohužel kvůli ochraně archeologického kulturního dědictví sdělit. Můžeme pouze říci, že to byla oblast Podřipska. Kdybychom tu lokalitu prozradili, tak tam okamžitě přijede řada ilegálních hledačů, kteří případné další nálezy zlikvidují a ty poté zmizí v ilegálních soukromých sbírkách,“ doplnil Martin Trefný.

Podle numismatika a předsedy roudnického Spolku sběratelů platidel a drobných starožitností Václava Šťástky je otázkou, jak se středověká platidla pod zem dostala a kdo je tam ukryl. Domnívá se, že vzhledem k jejich počtu to zřejmě nebyl obyčejný člověk. Ten by takové množství nedokázal našetřit. Podřipskem kdysi vedla Lužická cesta, jež byla významnou dopravní tepnou. Mince tu tak mohl ukrýt například nějaký obchodník, který si je zakopal a už je nenašel nebo si je z nějakého neznámého důvodu už nevyzvedl. „Pocházejí ze začátku 15. století. Nejstarší jsou pražské groše Václava IV., který zemřel v roce 1419, ale ještě do roku 1423 se jeho mince razily. Poté došlo stříbro a na trh se dostaly míšeňské groše a jednostranné feniky z Bavorska a Rakouska, jež jsou také součástí objevu,“ popsal Šťástka.

Výstava s názvem Kovová minulost Podřipska, jejíž součástí měly být i tyto nově nalezené mince, měla původně začít v úterý 20. října. Její konání však muzeum z důvodu svého uzavření odložilo. Po jejím zpřístupnění lidé na výstavě uvidí také další drobné kovové artefakty. Některé z nich získalo muzeum právě díky spolupráci s Miroslavem Krejčím. Jedná se například o keltské mince nebo o unikátní drobnou sošku koníčka z 1. až 5. století před Kristem.