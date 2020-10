Přibližně na dva roky se uzavře Oblastní muzeum v Litoměřicích. Místo návštěvníků sem zamíří stavbaři. Budovu staré radnice, kde muzeum sídlí, totiž čeká kompletní rekonstrukce. Její vlastník, kterým je Město Litoměřice, na stavebně náročnou modernizaci získalo dotaci 43 milionů korun. Dohromady bude oprava stát 48 milionů.

Vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová uvedla, že kompletní rekonstrukce se dotkne interiéru muzea, fasády i střechy. „V prostoru, kde doposud sídlil butik s oblečením, vznikne návštěvnické centrum s recepcí, obchůdkem, šatnou a kompletním zázemím. Počítá se také s výtahem z dvorního traktu, který zajistí bezbariérový přístup handicapovaným návštěvníkům muzea,“ přiblížila Křížová.

Zatímco budovu vlastní město, zřizovatelem samotného muzea je Ústecký kraj. Ten se po opravách interiéru zaměří na modernizaci expozic. Potvrdil to mluvčí krajského úřadu Martin Volf. „Ústecký kraj a Oblastní muzeum v Litoměřicích participují společně s městem Litoměřice na projektu rekonstrukce staré radnice. Díky uzavřené smlouvě o spolupráci zajistí Ústecký kraj s muzeem po rekonstrukci budovy zcela nové expozice a zázemí pro návštěvníky a personál,“ sdělil Volf.

Ten také dále doplnil, že muzeum už nový ideový koncept expozic připravuje. „Avšak aktuálně se zabývá zejména přípravou plánu na vyklizení budovy,“ doplnil krajský mluvčí.

Podle ředitele Oblastního muzea Tomáše Wiesnera by budoucí stálá expozice měla mapovat historii Litoměřic a blízkého okolí. „Počítáme s tím, že muzeum opustíme během dubna příštího roku. Bude nutné demontovat stávající expozice a předměty převézt do depozitáře,“ uvedl Wiesner a dodal, že poslední výstavou, kterou návštěvníci v muzeu budou moci před jeho dočasným uzavřením zhlédnout, bude až do poloviny března expozice věnovaná Českému granátu. Samotné stavební práce by měly začít v druhé polovině příštího roku. Předpokládaná doba, po kterou bude muzeum nepřístupné, je dva roky. Projekt navíc musí dodržet přísné podmínky stanovené památkáři, neboť objekt je kulturní památkou. První známá písemná zmínka o ní pochází z roku 1397. Přestavěna byla v 16. století. Pro účely radnice sloužila do roku 1839.