V naší fotogalerii najdete vizualizace plánované podoby vnitřku s expozicí. Ale i to, jak má vypadat budova.

Objekt chtějí architekti rekonstruovat citlivě. Plánují ale u něj jako dominantu zcela novou vstupní halu. Její návrh je z pera renomovaného amerického architekta Stevena Holla. „Je prostorem světla, jasným a expresivním vyjádřením tématu i provozních požadavků,“ popsali experti. „Směřuje vzhůru, do nebe, za světlem, za nadějí. Je jako maják naděje, zářící mezi okolními domy do tmy. Naděje v lepší svět,“ dodali architekti.

Muzeum ghetta projde proměnou. O zakázku soutěží renomovaní architekti

Do soutěže se přihlásilo 22 ateliérů z České republiky i dalších evropských zemí. Vítěz vzešel z pěti týmů, které prošly do finální fáze: vedle Marcely Steinbachová studia AOC Architekti, Loom on the moon, PLURAL a Žalský architekti. Také jejich návrhy najdete v naší fotogalerii.

Rekonstrukci zahájí v Terezíně už příští rok, spolknout by měla přes 200 milionů. Nová expozice má pak návštěvníkům památníku sloužit 15 až 20 let.

Budovu bývalé školy opraví pietně

Pražská architektka měla kolem sebe při několikaměsíční přípravě projektu nastálo sedm lidí, spolupracovala ještě s dalšími pěti. Nová přístavba, kterou tým navrhl, poslouží návštěvníkům jako vstup do muzea. Půjde o pozvolně stoupající halu, kde se také budou konat různé akce. „Navazuje na římsy stávajících staveb. Mírně je převyšuje přes prosklený světlík,“ popsala Steinbachová.

Díky speciálnímu zasklení pustí strop do objektu barevné spektrum, které se má točit v prostoru. Návštěvník možná uvnitř uvidí i duhu. Tato dominanta je odvážnější částí projektu. Architektka naopak chtěla, aby původní budova bývalé školy podstoupila jen pietní renovaci. Má být sama „exponátem“, který nebudou rušit provozní záležitosti. Poslouží pro expozice, které jsou také součástí vítězného návrhu. Měly by oslovit mladší skupiny návštěvníků.

Památník Terezín zve na vernisáž dvou unikátních výstav

Vítězný návrh zahrnuje i parkové řešení přilehlých Jiráskových sadů a parku Terezínských dětí na pozemcích města. Ale také podobu vzdálenějšího parkoviště a infocentra u Malé pevnosti při vjezdu do Terezína. Památník chtěl v těchto případech od architektů jen návrh, k samotné stavbě zatím nedojde. „Na to budeme hledat další finanční prostředky,“ vysvětlila Ivana Rapavá, vedoucí historického oddělení.

Stavbu bude financovat ministerstvo kultury jako zřizovatel památníku. Původně kalkulovalo s náklady kolem 150 milionů. „Vzhledem k současné situaci nedovedeme odhadnout, jak se náklady navýší,“ upozornila Rapavá. Samotná projektová dokumentace včetně soutěže má rozpočet 16,5 milionu. Stavět se pravděpodobně začne na konci příštího roku.

S tím souvisí také to, že muzeum ghetta na dobu rekonstrukce zavřou. Jeho expozici bude suplovat dočasná výstava na nádvoří Magdeburských kasáren. K znovuotevření muzea by mělo dojít v roce 2025. Historici připravili libreto nových expozic pro architekty, aby se naladili na to, co má v muzeu být. „V současné době pracujeme na detailním scénáři,“ doplnila Rapavá.