V Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem spolu se stálými expozicemi dosud trvá výstava Kovová minulost Podřipska sestavená z náhodných archeologických nálezů z tohoto regionu. Před uzavřením všech muzeí se s unikátní výstavou Antické vázy seznámili pouze návštěvníci první komentované prohlídky.

„Je to smutné a pro nás skličující, ale musíme se s tím vyrovnat. Optimismus nám dodává další práce například na monografické publikaci Dějiny města Roudnice nad Labem, na které se podílí 11 autorů. V těchto týdnech se dolaďuje její grafická podoba. Sestavujeme také novou výstavu o životě roudnického rodáka Kurta Epsteina, významné osoby československého vodního póla, který se zúčastnil dvou olympiád včetně berlínské v roce 1936. Jako jediný příslušník rodiny, která rozvíjela ve městě kožedělné řemeslo, přežil holocaust, vrátil se do Roudnice z Osvětimi a v roce 1948 emigroval do USA. Cenné podklady pro výstavu nám dodala jeho dcera Helan, americká novinářka, která naše město několikrát navštívila. Naše muzeum má k rodině Epsteinů mimořádná vztah, sídlí totiž v jejich rodném domě,“ uvedl ředitel muzea Martin Trefný.

Muzejní konzervátorka Podřipského muzea také dokázala v krátké době upravit do původní krásy část z nálezu 300 mincí pocházejících z 14. a 15. století. Ty budou nejprve představeny členům roudnického Klubu sběratelů starožitností a platidel a poté se stanou součástí expozice Archeologie severozápadních Čech.

Přes zimu se intenzivně připravují novinky i v nejmladším českém městském muzeu v Terezíně. Otevřeno bylo po rekonstrukci objektu Retranchement 5 v roce 2015. Jeho expozice tematicky představují rozvoj pevnostního města a život v něm od konce 18. století do roku 1938. „Letos ještě nepředpokládáme, že bychom expozice měnili, ale už na tom pracujeme. Během uplynulých šesti let se nám podařilo posbírat v Česku či ve Vídni spoustu písemných a obrazových materiálů, které do značné míry mění náš pohled na historii Terezína. Hodně materiálů získáváme při průzkumu vojenských objektů, které na svou rekonstrukci teprve čekají. Děkujeme vojákům, jež v minulosti tradičně uklízeli nepotřebné věci do různých zákoutí, na půdy a pod podlahy, kam se velitelé nedívali. Doslova historické poklady nacházíme při stavebních pracích, kdy se odstraňují nánosy barev a omítek,“ sdělil historik a vedoucí městského informačního centra Jiří Hofman.

Terezínský historik spolu s kolektivem připravuje vydat v příštím roce velkou publikaci pojednávající o stavbě pevnosti. V plánech města pro letošní rok zůstávají v červnu Pirátské války a ve dnech 1. a 2. října Josefínské slavnosti. „Věřím, že je zorganizujeme, třeba jen v upravené verzi či on-line bez diváků. Josefínky by mohly tematicky připomenout letošní 265. výročí bitvy u Lovosic,“ doplnil Hofman.

Čtyřiadvacet let je k vidění expozice Jandova muzea ve Vodním hradu Budyně nad Ohří, která zobrazuje historii města a jeho širokého okolí. Jeden z nejzachovalejších hradů v Čechách nabízí ve svých sklepeních také stálou výstavu alchymie sestavenou z exponátů zapůjčených z Muzea farmacie v Kuksu. V romantických exteriérech Vodního hradu se pravidelně koná pět hojně navštěvovaných kulturních festivalů. „Interiéry hradu jsme uzavřeli loni na jaře a museli jsme zrušit všechny festivaly a místo nich jsme nabídli víkendové akce včetně promítání letního kina. Pokud se situace bude opakovat, počítáme s nimi, spolu s hodinovými koncerty a diskusními pořady, i pro letošní rok. Obě hradní muzea zůstanou ve stejné podobě, návštěvníky ale chceme přilákat novými expozicemi, jako jsou například 3D obrazy z historie života v Budyni nad Ohří,“ vysvětlil starosta města Petr Medáček.

Už čtyři měsíce je uzavřeno také Muzeum českého granátu v Třebenicích, které sídlí v bývalém luteránském kostele z roku 1902. V muzeu se návštěvník dozví zajímavosti nejen o českém granátu, jeho těžbě a zpracování, ale také o samotném městě a o hradech Českého středohoří.

Pokud bude letos po zrušení protiepidemických opatření otevřeno, neměli by zájemci s návštěvou otálet. Chystá se totiž oprava kostela. „Naše město bude pro rekonstrukci této kulturní památky žádat o dotaci. Vypracovaná dokumentace předpokládá náklady na zhruba 1,5 milionu korun. K rekonstrukci této kulturní památky nás vedou rostoucí náklady na její opravy a údržbu, které v posledních dvou letech činily 592 tisíc korun,“ sdělila starostka Třebenic Eva Hajná.