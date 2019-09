Do úzkých se dostal, když ho před časem opustila žena. Spolu vychovali 8 dětí, z toho 4 jako pěstouni. Dům, kde s nimi bydlel, byl na spadnutí. Teď ale na učitele z Ploskovic Tomáše čeká velké překvapení. V jeho domovských Nučnicích mu dům rekonstruuje stavební parta spojená s charitativním pořadem TV Nova Mise Nový domov, který moderuje Tereza Pergnerová.

Dezolátní stav Tomášova domu natáčecí tým zaskočil. „Bude potřeba více dělníků, opravit střechu, vyvést vlhkost, dodělat venkovní úpravy, rozdělit pokoje pro jednotlivé děti a udělat spoustu dalších úprav,“ konstatovali tvůrci pořadu. Aby na všechno získali dost financí, spustili také kampaň na crowdfundingovém portálu Startovač.

Cílovou částku 900 tisíc se podařilo díky řadám drobných dárců přeskočit o více než 300 tisíc. Solidarita s Tomášem má ale širší dimenzi než na pár kliknutí. „Jako brigádníci tu pomáhají i místní, kteří ho dobře znají,“ prozradil stavbyvedoucí Josef Tököly známý jako Pepíno.

Konal dobro a vrátilo se mu

Tomáš si pomoc zaslouží. „Dětem z ústavu věnoval svůj čas, péči, prožitky, jednoznačně jim změnil život. A i proto teď, když se mu přihodila nesnáz, by mu měl někdo říct, že jsme tu pro něj my všichni,“ uvedla Pergnerová.

Tomášova rodina, do které přijali děti z ústavní péče, které by nejspíš jiní pěstouni nechtěli, bydlela v nuzných podmínkách. Do každého pokoje se vcházelo zvlášť, elektrika byla jen v hlavní místnosti, všechno tedy vedlo na jednu zásuvku. Dům koupili k rekonstrukci, na ní se ale už nikdy nezmohli. Probíhá tedy až teď bez jeho přičinění.

„Někdy se sejde i 30 dělníků, na stavbě se střídají různé party, aby měly v časově velmi náročné rekonstrukci pořád dost energie a mohly se na malém prostoru sladit,“ popsala Pergnerová a pochválila přístup jednoho z dělníků, kterého na stavbě Deník zastihl. „Dělám to, jako bych to dělal pro sebe,“ popsal muž.

Přihlásil ho kamarád

Do charitativní reality show TV Nova Mise Nový domov Tomáše přihlásil kamarád Jiří Hanuš. „Jeho situace nebyla dlouhodobě dobrá a my jsme nebyli schopní mu pomoct vlastními silami,“ popsal muž. „Když loni těsně před Vánoci vyběhl casting k další řadě Mise Nový domov, impulzivně mě napadlo ho přihlásit,“ dodal.

Vyšlo to, Tomášův příběh zaujal nejvíc z téměř 2 tisíc jiných přihlášených. Kamarádi spolu chodí na hokej, hrávají karty, slaví narozeniny. „Znám ho skoro 15 let. Nikdy jsem neslyšel, že by si o něco řekl nebo si stěžoval na to, v čem žije,“ popsal Jiří skromného Tomáše.

Solidaritu spojenou s jeho kamarádem si pochvaluje. „Ve spoustě lidí to otevřelo něco, co už tady dlouho nebylo. Že přispějí a pomůžou něčemu, co se jich nemusí ani dotknout. V prostředí negativistických zpráv v poslední době je to jedna z mála věcí, které nám můžou zvednout náladu,“ je přesvědčený Hanuš.

Materiálem nezištně pomohli třeba Vratislav Baudler z BIGMAT stavebnin nebo Pavel Vlk z FEKO LT. Zámková dlažba, plot, zásypový materiál i beton, který darovali, má cenu přes sto tisíc.

Štáb Mise Nový domov už točil od Brna až po Aš, dřív byl třeba i v Mostě. S účastníky minulých pořadů jsou tvůrci v kontaktu stále. Podle Pergnerové je atmosféra pořadu nakažlivá, protože cílí na hezké lidské vlastnosti. „Doba je velice rychlá, lidé často podlehnou tomu, že důležité je být úspěšný, mít peníze, velký dům a terénní auto. Ale ve skutečnosti stačí velmi málo, umět se spojit pro nějakou věc, naslouchat si, nesoudit se,“ řekla Pergnerová.

V Nučnicích u Labe se štábu líbí. „Je tu krásně,“ potvrdila moderátorka. „Projekt Mise Nový domov je fajn v tom, že člověk poznává místa, kde ještě nebyl, a zjistí, jak málo naši nádhernou zem projel,“ doplnila.