Na středu 15. května připadá Světový den boje proti mozkové mrtvici. Jako každý rok se k němu připojí také nemocnice pod správou Krajské zdravotní, konkrétně ty v Litoměřicích, Chomutově a Mostě. Pro zájemce připraví osvětové akce a bezplatné zdravotní kontroly. Lidem se budou věnovat odborníci Krajské zdravotní a také zástupci neziskové iniciativy Čas je mozek.

Cévní mozková příhoda, lidově nazývaná mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity, a to i přes pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Ročně v České republice postihne na 30 tisíc lidí. „Každému pátému či šestému člověku mozková mrtvice hrozí. Navíc mrtvice dnes není postrachem jen starších lidí, ale stále častěji ohrožuje zdraví i životy mladých. A bohužel, i přes tato vysoká čísla a hrozící následky, většina lidí neví, jakými příznaky se může mrtvice projevit a jak na ně správně reagovat,“ uvádí Jiří Neumann, primář neurologického oddělení a iktového centra v chomutovské nemocnici.

Naučte se základní příznaky mrtvice Zdroj: YouTube.com/Čas je mozek

Povědomí o tom, jak se před tímto onemocněním chránit, stále podle lékařů není dostatečné. Právě proto se 15. května konají po celé republice osvětové akce pro veřejnost. „Lidé zde získají důležité informace o tomto závažném onemocnění, jak se před cévní mozkovou příhodou chránit, jaké jsou její příznaky, jak správně reagovat a rychle pomoci při jejím vzniku a informace o moderních vyšetřovacích a léčebných postupech poskytovaných v Iktových centrech nemocnic, tedy centrech vysoce specializované péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou,“ shrnuje mluvčí Krajské zdravotní Petra Roubíčková. „Pro zájemce také bude k dispozici měření krevní tlaku, hladiny cukru v krvi a informace ke zdravému životnímu stylu,“ dodává.

Kde proběhnou akce ke Dni boje proti mozkové mrtvici

Nemocnice Litoměřice

(od 9 do 13 hodin)

Stánek u hlavního vstupu do nemocnice, Žitenická 2084.

K dispozici bude lékař neurolog; měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi.

Nemocnice Chomutov

(od 8 do 12 hodin)

Přízemí budovy polikliniky, Kochova 1185.

Měření tlaku, hladiny cukru v krvi a osvěta.

Nemocnice Most

(od 9 do 14 hodin)

V OC Central Most, Radniční 3400.

Kontrola krevního tlaku, hladiny cukru v krvi a saturace O2 v krvi; vyšetření krčních tepen ultrazvukem.