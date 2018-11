Mrtví lemují silnice v kraji. Řidiči neumějí jezdit i brzdit

Ústecký kraj - Své řidičské schopnosti můžete otestovat na mosteckém polygonu. Vyzkoušel ho i redaktor Deníku.

Policejní statistiky ukazují děsivou realitu. Na silnicích v kraji vyhaslo od začátku roku už třicet lidských životů. Mezi hlavní příčiny patří nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost i nedání přednosti. Své dovednosti za volantem mohou lidé zdokonalit na mosteckém autodromu, kde pořádají kurzy bezpečné jízdy. Jeden takový si vyzkoušel i redaktor Deníku.

Před samotnou jízdou uvítala účastníky kurzu legenda mezi instruktory bezpečné jízdy Jiří Patera z Bíliny. Bývalý závodní jezdec upozornil na to, že řada řidičů jezdí agresivně, neumí brzdit anebo v autě špatně sedí. „V sedačce doslova leží a vidí tak jen část dopravní situace, která se děje před nimi,“ říká Patera, který za velkým počtem mrtvých na silnicích spatřuje nejen špatnou výchovu v oblasti dopravy od dětských let, ale současně nekvalitní výuku v autoškolách. „Na Slovensku musí mít každá autoškola výcvikovou plochu, kde se řidiči nejprve naučí základy bezpečné jízdy, než vůbec vyjedou do běžného provozu na silnici. To v českých autoškolách bohužel neplatí,“ popisuje Patera.

Po odborném výkladu včetně porovnání české i německé legislativy následuje samotná jízda po výcvikovém polygonu. Po zapůjčení auta dává hlavní instruktor Marek Kohoutek přes vysílačku informace, jak se budou na výcvikové ploše účastníci kurzu chovat a jaké úkoly na ně čekají.

První výzva. Vyhnout se v 60kilometrové rychlosti několika kuželům. Největší problém se ukazuje záhy. Řidiči zbytečně trhají volantem a nesledují očima samotné kužely. „Někteří až u nás zjistí, že zrak při reakci mají pomalejší anebo že nevidí tak dobře, jak si celou dobu myslí. Nešvary řidičů se ale nedají házet do jednoho pytle, záleží, jestli tady mám člověka čerstvě po autoškole anebo matadora, který najezdil už několik milionů kilometrů,“ konstatuje Kohoutek.

Vyhýbací manévr ve vysokých rychlostech je ale hračkou oproti dalším krizovým situacím včetně aquaplaningu. Jev, kdy dochází ke ztrátě přilnavosti pneumatiky k silnici kvůli vlivu vody, patřil mezi poslední část výcvikového odpoledne. Úkolem je dupnout v 70km rychlosti na brzdy právě v části silnice pokryté vrstvou vody. S tím se řidiči v deštivých podzimních dnech mohou setkat často i v běžném provozu.

Konec auta v řece

V prvním kole jízdy redaktor Deníku kvůli nepozornosti plochu minul. V druhém zase nejel příliš rychle a navíc málo zabrzdil, tudíž auto neaktivovalo všechny brzdové systémy. „Teď se soustřeďte a už zabrzděte plnou vahou,“ upozorňuje instruktor v třetím kole. Povedlo se, ale kvůli špatné manipulaci volantem skončilo auto na kraji výcvikové plochy. „Kdyby tudy skutečně tekla řeka, byl byste v ní,“ komentuje instruktor.

Novinkou v portfoliu mosteckého autodromu je vedle běžných výcviků i kurz For Life. „Mnoho řidičů má obavy, zda by dokázali účinně poskytnout první pomoc zraněným při nehodě,“ podotýká Kohoutek. Cena za kurz včetně teorie, jízd i první pomoci je 5000 korun.

Autodrom je ale známý hlavně tím, že si tam neposlušní řidiči mohou jednou za rok odečíst tři trestné body. „Úspěšnost je velká, ale není to o tom, že když si řidič kurz zaplatí a přijede, stoprocentně uspěje. Nás těší, že většina z nich na konci výcviku přizná, že to mělo smysl a že se za volantem polepší,“ dodává instruktor.