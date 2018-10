Mosty na dálnici D8 má zpevnit pryskyřice. Zatím proběhly testy

Ústecký kraj - Silničáři zkouší s pomocí pryskyřice stabilizovat podloží pod prackovickou estakádou.

Řidiči na dálnici D8 u Prackovic museli v posledních dvou dnech sundat nohu z plynu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tady nechalo napumpovat desítky litrů pryskyřice pod tamní estakádu a směrem na Německo se tak jezdilo v jednom pruhu.

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla šlo o testovací injektáže, které mají ukázat, jak se bude stabilizační materiál chovat v hydrogeologicky problematickém území.

„Po dvou letech odborných konzultací s vynikajícími experty jsme provedli čtyři vysokotlaké pilotní injektáže. Do podkladových částí jsme vpravili desítky litrů pryskyřice a zjišťujeme, jak se podloží bude v hloubce 21 a 24 metrů chovat,“ uvedl Rýdl s tím, že mostní konstrukce by díky pryskyřici měla mít technickou životnost zhruba sto let.

Stabilizační práce u estakády proběhly před více než rokem. „Širší okolí kolem estakády jsme nechali osadit zhruba stovkou měřicích bodů na vodu, otřesy či posuny a současně jsme provedli i několik stabilizačních zásahů. Pod náspem dálnice jsme rovněž zapustili 120 železobetonových pilotů a ještě jsme je mezi sebou navzájem navázali,“ zmínil Rýdl. ŘSD nechalo vystavět i podzemní kamennou zeď, která odvádí spodní vodu pod mostní konstrukci.

Nyní se čeká, jaký efekt bude mít pryskyřice. „Potenciální odezvy stavby mohou mít zpoždění od jednotek do desítek hodin, proto na přelomu září a října začneme vyhodnocovat, jaký to mělo efekt, v jakém stavu je podloží a zda je to vhodná cesta k tomu, abychom stabilizaci pryskyřicí provedli v nějakém masivnějším měřítku,“ řekl Rýdl.

Na stabilitu dálnice D8 se odborníci zaměřují dlouhodobě. Jak už dříve pro Deník uvedl geolog Miroslav Radoň, stavět dálnici v Českém středohoří bylo nešťastné.

„Mohlo se to řešit i jinak, například dlouhým tunelem. Dálniční estakáda u Prackovic je podle mě nejen ohyzdnou jizvou na tváři této části labského údolí, ale aktivní sesuvný terén v jejím okolí může za jistých okolností představovat skutečné riziko,“ sdělil Radoň.

Dálnice je ovšem podle Rýdla naprosto bezpečná. „Experti sledovali zklidňující tendenci s tím, že klesaly spodní vody, stavba si stejně jako všechny ostatní sedla. Že je dálnice bez jakéhokoli rizika, dokážu doložit na tom, že i takhle citlivou věc, jako je vysokotlaká injektáž, jsme dělali prakticky za plného provozu a za plného zatížení,“ dodal Rýdl.