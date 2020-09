S koncem léta nastal čas sklizně ovoce. To nejkvalitnější si ovocnáři a zahrádkáři uskladní na zimu, nestandardní a spadané plody zpracují většinou na mošty, džemy, zavaří je nebo usuší. Je to práce, na kterou v současném hektickém čase nezbývá mnoho času. Šanci zužitkovat přebytky ovoce tak mají drobní pěstitelé u malých zpracovatelů nebo ve spolkových zařízeních. Ty však, jak stárne například organizace Českého zahrádkářského svazu, přestávají tuto službu zajišťovat.

V minulosti v litoměřickém okrese službu moštování provádělo několik větších zahrádkářských organizací, dnes by se tato zařízení dala spočítat na prstech jedné ruky. Fungovaly například ve Štětí nebo Lukavci. „Před lety jsem si nechával zpracovat jablka na mošt v moštárně zahrádkářské organizace v Litoměřicích, po útlumu této činnosti jsem jezdil do Úštěku, kde službu zajišťovali tamní chovatelé. Byl jsem s jejich službami vždy spokojen, proto mě překvapilo, že v době letošní sklizně zde moštárny dosud nebyly otevřeny. Naděje mi svitla, když jsem dostal informaci, že ovoce o víkendech moštuje soukromý zemědělec ve Starém Týně,“ uvedl chalupář Karel Nováček.

Zjistili jsme, že zemědělec Michal Wágner skutečně už týden moštárnu provozuje. „Během uplynulého týdne jsem zpracoval zhruba tunu jablek, část byla od deseti zahrádkářů, ale větší díl tvořily plody z mého sadu. Ovoce a mošt, který pasteruji a ukládám do bag–in-boxů, nabízím ze dvora lidem, jako doplněk z naší zemědělské činnosti. Moštování provádíme o víkendech od předem objednaných zákazníků, v týdnu zpracováváme své ovoce,“ vysvětlil farmář.

Ovoce chrání klimatizované sklady

Větší ovocnáři na Litoměřicku jsou vybaveni dostatečnou kapacitou skladů, které mají řízenou klimatizaci či ochrannou atmosféru a umožňují prodej ovoce až do začátku jara. V těchto dnech je v plném proudu sklizeň jablek například v sadech ZD Klapý. Ta by měla probíhat až do začátku listopadu. „Právě sklízíme odrůdu Golden Delicous, která měla dobře nasazeno a letos bude patřit k těm úrodnějším. Nestandardní plody, které češeme se stejnou péčí jako ty prodejné, aby nedošlo k jejich znehodnocení, vykupují organizace, které je exportují, část skončí v českých moštárnách a část si necháváme zpracovat u partnera ve Slaném. Vlastním moštem tak doplňuje sortiment prodávaný z našeho skladu,“ uvedl vedoucí ovocnářství Zdeněk Kroc.

Letos pod vlivem kovidu mají ovocnáři ještě větší problém s dostatečným počtem česáčů. Ovocnářství Ploskovice pomáhají brigádníci z Bulharska, kteří přijeli do Česka ještě před zpřísněním prodiepidemiologických opatření. „Máme jich 14 a bez jejich pomoci bychom se neobešli. Momentálně sklízíme z osmi hektarů jablka odrůdu Bohemia, která měla úspěch na v sobotu skončeném veletrhu Zahrada Čech. Většinu naší produkce prodáváme ze skladu, část vozíme na farmářské trhy, v sortimentu máme i vlastní mošt, připravovaný během roku v naší malé moštárně. Ceny jablek udržujeme na přijatelných cenách, nepřekračují 30 korun za kilogram,“ sdělila spolumajitelka ovocnářství Alena Petrásková.

V minulosti dokázaly zpracovat téměř celou tuzemskou produkci ovoce a zeleniny domácí firmy, dnes je jejich jediným velkým zpracovatelem nejen na Litoměřicku, ale i v Ústeckém kraji, společnost Severofrukt Travčice. Z jablek a hrušek vyrábí koncentráty, kompoty a část suší. Ovoce získává především od velkých pěstitelů, výjimečně od organizací, které se zabývají výkupem padaných jablek. „Praxe byla v minulých letech taková, že jsme ke zhruba 10 partnerům dopravili kontejnery a po naplnění je dovezli ke zpracování. Při nízké úrodě ovoce v posledních dvou letech jsme od tohoto způsobu ustoupili, při čekáním na naplnění kontejneru se totiž začaly plody kazit. Jablka a hrušky přímo od sadařů zpracováváme ihned po dodávce. Letos očekáváme první tuny jablek podzimních odrůd koncem října,“ vysvětlil vedoucí obchodu společnosti Severofrukt Václav Pergner.