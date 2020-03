Opravy mostku uzavřely u Chodovlic silnici ve směru na Třebenice

Řidiči musí od pondělí počítat s komplikacemi v dopravě u obce Chodovlice. Ve směru na Třebenice se tam opravuje most, což si v tomto místě vyžádá úplnou uzavírku silnice II/237, a to od 16. do 20. března.

Most v Chodovlicích | Foto: Deník/Karel Pech