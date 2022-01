Moje máma z Terezína. V aule vysoké školy představí autoři novou knihu

Haně Kleinové bylo 14 let, když se svou rodinou přijela do terezínského ghetta. Po skončení druhé světové války odtud pak odcházela jako sirotek. O tom, co jako dívka musela v otřených podmínkách zažít, nikdy v životě nemluvila.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Až po její smrti se její syn Frank Frištejnský, potomek slavného zápasnického rodu, který žil řadu let ve Spojených státech, začal zajímat o tuto neznámou kapitolu z jejího života. Střípky a informace z doby, kdy jeho matka žila v Terezíně, získával roky. Našel i ženy, které ji znaly a Terezínem také prošly. Z jejich vzpomínek a z vyhledaných dokumentů pak poskládal příběh, který vyšel knižně na konci minulého roku pod názvem Moje máma z Terezína. V aule Vysoké školy aplikované psychologie se v sobotu 5. února chystá debata s autory knihy Frankem Frištejnským a Pavlem Barochem. Účastníci se například dozvědí, kde musel Frank pátrat, aby kniha mohla vůbec vzniknout. Vstupné na akci, která se koná od 15 hodin je dobrovolné, vzhledem k počtu omezených míst