Letošní říjen je, co se úplňků týče, zvláštním obdobím. Máme totiž dva úplňky v jednom měsíci. První byl 1. a druhý 31. října.

V sobotu 31. října mohli lidé pozorovat druhý úplněk v měsíci, takzvaný modrý úplněk. | Foto: Deník/Karel Pech

Tento druhý úplněk v měsíci nastává opravdu zřídka a říká se mu Blue Moon – Modrý měsíc. Je prý magický a zesiluje naše přirozené vlastnosti. Pokud však chcete posílit to dobré a co nejvíce vyčistit to zlé, pomůže vám.