Mobiliář pod Radobýlem čeká oprava

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technický pracovník 19 000 Kč

Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu) Operátor výroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 20600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Lovochemie, a.s., největší výrobce průmyslových hnojiv v ČR, významný a stabilní zaměstnavatel se sídlem v Lovosicích hledá nového kolegu / novou kolegyni na pozici:, , OPERÁTOR VÝROBY, , Je kvalifikovaný pracovník, který obsluhuje nebo manuální řídí jednoduchá zařízení výrobní technologie., , Co budete na pozici vykonávat?, , • Obsluhovat výrobní zařízení a regulovat vstupní faktory, jako je např. tlak, teplota, vstup médií, udržovat čistotu provozu , • Zajišťovat pochůzkovou činnost a kontrolovat stav zařízení v provozu, provádí čištění technologie, • Spolupracovat s ostatními zaměstnanci provozu, , Co požadujeme od Vás? , , • Vyučení v oboru provozní chemik či technického zaměření (výhodou), • Manuální zručnost, • Chuť pracovat, • Snaha dlouhodobě se profilovat na provoze, loajalita, • Dobrý zdravotní stav, • Ochota pracovat ve směnném provozu (třísměnný provoz po - pá), , Našim zaměstnancům poskytujeme: , Motivující finanční ohodnocení, 13. mzda, Odměny akcionáře, Stabilizační příspěvek, Příspěvek na dojíždění, Příspěvek na penzijní / životní pojištění, Příspěvky na stravování, Příspěvek na zotavenou, Příspěvek do firemní cafeterie, 5 týdnů dovolené, Bezúročné půjčky pro zaměstnance, Program Sport – volné vstupy do sport. zařízení, Firemní akce pro zaměstnance, Zvýhodněné tarify mobilního volání. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.