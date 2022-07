Nový mlžný stožár mírní prašnost i osvěžuje měkčí vodou. I hodiny už ukazují čas

Je to necelý měsíc, co opět rozstřikuje vodu mlžný stožár poblíž Tržnice Felixe Holzmanna. Ukazuje to fotografie Šimona Štěrby.

Mlžný stožár v Litoměřicích opět i s hodinami. | Foto: Šimon Štěrba