Pivo v Mlékojedech vařili i v uplynulých dnech. „Začínám kolem šesté hodiny šrotovat, končím tak ve tři hodiny,“ popsala Deníku uprostřed práce paní Olga, tamní sládková. Následně budou stovky litrů čerstvě uvařené jedenáctky šest týdnů kvasit a ležet ve velkém tanku. Pak pivo stočí do sudů a část nalahvují.

Jedenáctka Hák podle receptury tamní sládkové je pivo ještě z časů původního majitele firmy, jejího strýce Jiřího Háka. Projektoval pivovary v České republice i zahraničí, ten v Mlékojedech si vybudoval sám pro sebe. „Bývalá samoobsluha byla zrovna na prodej a on to měl na cestě z Prahy na chatu do Sebuzína,“ popsala Olga.

Loni Jiří Hák prodal podnik Adamovi Šauerovi, který tam již dříve vařil pod značkou létajícího pivovaru Vagabund. Pivovar se tak stal domovem obou těchto značek - Hák a Vagabund. Podle Olgy není zase až tak neobvyklé, že sládka dělá žena. Sama jich zná několik.

Sládková také přiznává, že pivo má ráda. „To by bylo špatné, kdyby mi nechutnalo pivo,“ usmála se Olga.

Piva z Mlékojed se dají koupit přímo v tamním minipivovaru. V místní hospodě se zatím nechytila, ale můžete je ochutnat v Litoměřicích v bistru Rezavá a hudebním klubu Habañero. Dále jsou piva k zakoupení v pivotéce Pod Sedlem v Úštěku a v roudnické Pivotéce B. Nově se budou čepovat i v baru Hákovna v Legerově ulici, který v Praze dokončuje Adam Šauer.