Zvláštní kouzlo místa s výhledem do okolí zaujalo také Jiřího Krauskopfa, který pracuje v jednom z mělnických vinařství. Vzhledem k tomu, že oblast Prachové je historicky zapsaná také jako viniční trať, rozhodl se pozemky koupit a vinice tu obnovit.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„První část výsadby bude probíhat už nyní v polovině května,“ nastínil Krauskopf, který už od tamních zemědělců asi 3,5 hektaru viniční tratě vykoupil a připravil nové révě podmínky. Další pozemky v okolí kostela mu prodala také obec Polepy. A usiluje i o koupi samotného kostela, který vlastní soukromník.



„Už jsme domluvení, že nám kostelík prodá. Požaduje ale poměrně dost peněz, které musíme nejprve sehnat, například prostřednictvím dárcovské platformy HitHit,“ vysvětlil vinař. Památkově chráněné kapli, ze které do dnešní doby zbyly jen obvodové zdi, věž a dva oblouky z původní klenby, by do budoucna rád vrátil střechu a zajistil nutné opravy. Zároveň by poté byla zpřístupněna veřejnosti.

Hrozny, které mladá vinice za pár let vydá, chce Jiří Krauskopf díky svým dlouholetým zkušenostem v oboru zpracovávat sám a vyrábět z nich vlastní víno. „Určitě nechci hrozny vozit někam pryč a zpracovávat je jinde. Společně s manželkou, u které mám plnou podporu, jsme se do Prachové zamilovali a rádi bychom se v jedné z blízkých obcí usadili a založili rodinné vinařství. Je to opravdu unikátní lokalita a vzhledem k tomu, že mám Čechy, Moravu nebo Slovensko v rámci vinařiny sježděné, musím říct, že takové místo je málokde k vidění,“ popsal Krauskopf a dodal, že nové vinice by do této opomíjené oblasti mohly přitáhnout i turisty a oživit ji.



S tím souhlasí i starosta Polep Zbyněk Hodys. „Bylo by moc pěkné, kdyby se to podařilo celé zrealizovat. Často jsme přemýšleli, jakou tabuli s odbočkou na zajímavé místo umístit na cyklostezku u Labe, a vinice s kostelem jsou skvělý tip,“ uvedl polepský starosta.

Obec Prachová je připomínána v majetku chotěšovského kláštera v letech 1275 a 1386 spolu s kostelem svatého Mikuláše. Ves zanikla údajně za husitských válek. Jiné prameny však uvádí, že až za války třicetileté. Roku 1835 byl na troskách starého kostela postaven u nového hřbitova pro Hrušovany a Encovany empírový kostel zasvěcený svatému Václavu. Ten po roce 1945 postupně pustl.