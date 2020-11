Se svátkem svatého Martina konečně nastal den, kdy lidé mohou tradičně ochutnat Svatomartinská a mladá vína. Zásobu 666 lahví, tedy dohromady pěti set litrů z odrůd Muškátu moravského a Müllera Thurgau mají od středy 11. listopadu pro své zákazníky připravenou také v Rodinném vinařství Mikulenkovi ve Velkých Žernosekách.

Na svatého Martina se rozjel prodej mladých vín. Ne jinak tomu je v rodinném vinařství Mikulenkovi ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku. | Foto: Deník/Karel Pech

„Nese název Cuvée Matylda, po mé nejstarší vnučce,“ říká vinař Dalibor Mikulenko s tím, že zákazníci si pro mladé víno do žernoseckého vinařství mohou přijít i v následujících dnech. Prodávat se bude až do Vánoc nebo do vyprodání zásob. „V brzké době nabídneme také letošní Rulandské šedé a Aurelius. A moc se těšíme na samostatný Muškát moravský. Letošní úroda je pěkná, i když hrozny neměly takovou cukernatost jako v uplynulých letech. Mají ale jiné výhody. Budou to klasická česká vína s pikantní kyselinou,“ popisuje Mikulenko.