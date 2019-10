Mladé rodiny v regionu dnes touží po vlastním rodinném domku, nejlépe po stavbě na klíč. Ve městech jsou možnosti pro získání stavební parcely omezené, proto se zájem obrací i na venkov v dostupné dojezdové vzdálenosti do zaměstnání, školy a za kulturním a sportovním vyžitím. Ne vždy je získání stavební parcely jednoduchou záležitostí.

V Brozanech nad Ohří lidé v nedávné minulosti postavili zhruba 25 rodinných domků poblíž Ohře. V prakticky sousední lokalitě, kterou měl městys v dlouhodobém výhledu pro zařazení do územního plánu, to už nejde. Výstavbu zde zakazuje zařazení do chráněného záplavového území, a to i přesto, že se sem podle pamětníků řeka nikdy nerozvodnila. „Při přípravě územního plánu to pro nás byla rána pod pás. Další možnosti jsou už u nás omezené, přesto dál hledáme nové rozvojové plochy a jsme připraveni zadat studii pro případné využití,“ uvedl starosta městyse Václav Bešta.

Úspěšnější v rozvoji byla obec Doksany na protějším břehu řeky, jež prodala původní pole developerovi, který už se postaral o vyřízení náležitostí k jeho zařazení pro výstavbu 33 rodinných domků. Dnes je lokalita na výjezdu z obce zastavěná.

První základová deska pro rodinný domek stojí v Rozvojové lokalitě Vědomice. Obec v první etapě prodala 22 z 38 stavebních parcel, což jí umožnilo umořit úvěr, který si vzala pro výstavbu inženýrských sítí. „S prodejem zbývajících parcel počkáme zhruba do závěru příštího roku, kdy chceme ukončit placení DPH,“ vysvětlila starostka obce Jana Salcmanová.

„Z prodeje nám zůstalo zhruba 17 milionů korun, které chceme využít na nejpotřebnější akce v rozvoji obce, což je například zvýšení kapacity mateřské školy a vytvoření nového centra obce. Nyní nás trápí dvě plánované akce: uzávěra roudnického mostu při jeho rekonstrukci a vedení trasy obchvatu Roudnice – Vědomice,“ dodala Jana Salcmanová.

Dalších několik desítek domků se staví ve Vědomicích na parcelách, které nabídly soukromé osoby. Vůbec největší plocha pro nové rodinné domky, lokalita Pod Vinicemi v Žalhosticích, vznikla po zbourání bývalé koželužny. Investorská společnost Reader a Falge rozložila budování inženýrských sítí, prodej pozemků, případně i výstavbu rodinných domků na klíč do tří na sebe rychle navazujících etap.

„Lokalita je rozdělena na 66 parcel. V první etapě, pro kterou jsou už inženýrské sítě hotové, máme prodáno 11 parcel, pro druhou s plánovanou kolaudací inženýrských sítí v lednu, pět pozemků. Třetí etapu, kterou chceme zaměřit na výstavbu rodinných domků na klíč, dokončíme v závěru příštího roku. Lokalita je bez ekologické zátěže a nyní budujeme základy pro protihlukovou stěnu podél železniční trati,“ uvedl zástupce společnosti Jiří Maňák.

V Žalhosticích se postavilo v průběhu posledních let několik rodinných domků také na stráních pod Radobýlem a obec má pro tyto účely v rezervě jeden větší vlastní pozemek. „S ohledem na současnou výstavbu v obci a velký provoz nákladní dopravy po silnici, která občany nejvíc trápí, s nabídkou pozemků posečkáme,“ vysvětlil zástupce starosty Jan Walhauser.

Zájem o bydlení je i v oblastech, které se dříve vylidňovaly a tamní rodinné domky slouží řadu let spíše k rekreačním účelům. V Lovečkovicích byly v posledních letech zkolaudovány tři nové rodinné domky. Zájem o výstavbu by byl větší, ale zařazení pozemků do územního plánu naráží na řadu překážek od dotčených institucí.

„Máme v plánu odkoupení pozemku, na kterém uvažujeme postavit bytové domy pro 24 rodin. Víc než nová výstavba nás trápí dlouhodobý stav, že v našich místních částech bydlí kolem sta lidí v domcích celoročně, ale nejsou u nás hlášeni trvale. Obec tak přichází ročně v rozpočtu na daních o zhruba milion korun,“ připomněl starosta Lovečkovic Radek Černý.