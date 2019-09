Retro je stále v módě. Někdo sbírá historické krabičky, jiný elektrospotřebiče a další se účastní kostýmovaných srazů. Ti nejzapálenější opatrují plechové skvosty na čtyřech kolech a věnují tomu veškerý volný čas a i velkou část rodinného rozpočtu.

Dobře to ví i František Šefl z Chomutova. Žije v polorozpadlém domě, jezdí starým autem a jeho největší investicí je replika historické lodi a vojenská technika, konkrétně dělostřelecký tahač holandské armády z 50. let minulého století. „Auto jsme dovezli z Holandska a prvotní investice do něj byly kolem 30 tisíc. Za ty roky provozu a údržby to už o pár desítek tisíc vzrostlo,“ říká majitel vojenského vozu, se kterým objíždí srazy vojenské techniky.

Šefl kromě toho vlastní repliku historického říčního člunu z 18. století, jehož stavba také odčerpala značnou část z rodinného rozpočtu. „Se ženou jsme už téměř 30 let a už si zvykla. Ví, že jsem prostě takový. Vše je o vzájemném respektu a toleranci,“ dodává Šefl.

Zůstal jen trabant

Nadšeným sběratelem historických vozidel je Miloš Vrbka z Terezína. Sbírá vozy východoněmecké výroby a hlavně trabanty. Sbírat je začal po povodních roku 2002, kdy přišel o vlastní auto a zůstal mu právě jen trabant. Časem jich nashromáždil 60 a ve sbírce má i některé unikáty, například traborex trabant připomínající velorex nebo vozidlo IFA F9 z roku 1956, jehož majitelkou byla herečka Ljuba Hermanová.

Některé z vozidel z jeho sbírky můžete spatřit v Muzeu nostalgie v Terezíně, které Miloš Vrbka provozuje. Na provoz muzea a opravy vozidel padne většina jeho rodinného rozpočtu. „Rodina se smířila s mým koníčkem zachraňovat staré věci pro příští generaci. Já nic cíleně nekupuji, vše je jen o náhodě a spíše zachraňuji cokoli před likvidací. Když už nejde něco dát do původního stavu, tak z toho vytvořím něco jiného, co ještě bude dělat lidem radost,“ líčí s úsměvem.

Tak to vypadá v Muzeu nostalgie:

V Terezíně můžete navštívit i nedaleké Automuzeum. Naleznete zde na 50 exponátů z doby od 50. do 80. let 20. století. Nechybí ani dobové motocykly, vozy Tatra a zahraniční auta Wartburk, Trabant, Dacia, Lada či Moskvič.

Za veterány můžete vyrazit také do Litvínova. Zdejší muzeum disponuje jedinečnou atmosférou, neboť je zasazeno do staré nádražní budovy. Několikrát do roka se expozice muzea promění, a proto každá další prohlídka návštěvníka mile překvapí.

Snad každý chlap v pubertě toužil po svém motocyklu, ať to byla jawa, MZ, ČZ nebo simson. A právě na ty poslední se můžete zajet podívat do obce Žabovřesky nad Ohří. Stodola s nápisem Simson muzeum je zřetelná už z dálky. Vlastní ji Petr Hradecký a jedná se o největší sbírku simsonů v Česku.

Tak vypadá sbírka simsonů v Žabovřeskách:

„Historickým motocyklům se věnuji přes 25 let. Začínal jsem pionýrem, kejvačkou, stadionem, vojenským dněprem a podobně. Takovou sbírku má ale téměř každý fanda. Pak jsem jednoho dne objevil inzerát na invalidní tříkolku Simson Duo a velice se mi zalíbila. Pak už to šlo rychle,“ vypráví sběratel.

Velká přehlídka veteránů se uskuteční v sobotu 14. září v Roudnici nad Labem, kde se koná už 17. ročník akce Historici v Roudnici.