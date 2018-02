Místostarosta Krejza gratuloval řediteli gymnázia, který nakonec nebyl vybrán

Litoměřice - Gymnázium J. Jungmanna má nového ředitele, vlastně ředitelku. Krejza se do zpravodaje unáhlil, podle Štykse se prozradil.

Karel KrejzaFoto: archiv

Krajští radní vybrali jako ředitelku litoměřického gymnázia Radku Balounovou, která dosud vyučovala chemii a biologii na lovosickém gymnáziu. Deníku to potvrdila mluvčí kraje Lucie Dosedělová. Místostarosta Litoměřic se však unáhlil a gratuloval jejímu konkurentovi.

Vyhlášení konkurzu loni kraji, který školu zřizuje, doporučili městští zastupitelé. Se stávajícím ředitelem Milošem Štyksem, kterému letos končí šestileté funkční období, nebyli spokojeni. Deník požádal Ústecký kraj o protokol z výběrového řízení, dostal však pouze anonymizované údaje beze jmen přihlášených i jejich ohodnocení komisí s vysvětlením, že protokol obsahuje i jejich osobní údaje.

Detaily konkurzu ale vyplynuly jinak. Z prohlášení Karla Krejzy v radničním zpravodaji, který se do schránek Litoměřičanů dostal v minulých dnech, je zřejmé nejen to, že se do konkurzu znovu přihlásil i Štyks, ale také to, že ho komise doporučila jako vítěze.

„Pokud kraj usoudil, že pan Štyks je nejlepší z kandidátů, pak mu k obhájení místa gratuluji. I s vědomím, že krásný projekt výstavby nové sportovní haly i s vybudováním tolik potřebných odborných učeben je tímto mnoho let u ledu,“ napsal ve zpravodaji Krejza.

„MĚL JSEM BÝT ZTICHA“

„Hned po výběrovém řízení mi volalo několik lidí, že pana Štykse doporučila komise ke jmenování, a já to vzal jako hotovou věc. Reagoval jsem, jak jsem reagoval, i proto, že mě lidé obviňovali z toho, že jsem měl konkurz ovlivňovat,“ říká místostarosta s tím, že zpravodaj šel do tisku ještě předtím, než rozhodla rada. „Měl jsem být zticha,“ dodává k unáhlené reakci. To, že gymnázium nadále nepovede Štyks, ho těší. „Spolupráce s ním byla špatná v mnoha ohledech.“

Rada kraje se svým jednáním nedopustila ničeho protizákonného, což připouští i Štyks. „Rada může jmenovat ředitele i z druhého místa. Kraj může vyhlásit konkurz, i když k němu není důvod. Stačí si vyžádat nějaký podklad. Jako třeba vyjádření vybraných rodičů o nespokojenosti se mnou,“ vypočítává ředitel.

O tom, že konkurz Krejza ovlivňoval, je Štyks nadále přesvědčen. „I když mi ve zpravodaji gratuloval, věděl, že mě radní nejmenují,“ míní. Komentář ve zpravodaji ho v jeho přesvědčení jen utvrdil. „Udělal ale chybu v tom, že zmínil výstavbu sportovní haly. Přitom předtím popíral, že souvisí s tím, že chce mé odvolání,“ dodává Štyks, jenž povede školu do konce února. Pak předá žezlo Balounové.