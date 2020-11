Kastelánka hradu Miriam Němcová popsala, že v sobotu 7. listopadu na vrchol zamířily stovky lidí. „Na parkovišti stálo asi 150 aut a lidé se srocovali nejen u otevřeného občerstvení u parkoviště, ale také nahoře u zavřené vstupní brány,“ vylíčila kastelánka nejnavštěvovanějšího hradu na severu Čech s tím, že stejně jako při jarním uzavření památky, někteří návštěvníci nedbají na informační tabule a pokoušejí se do areálu dostat přes oplocení nebo přes skálu u vstupu.

„Je to pro mě těžké. Trhá mi srdce, když vidím před bránou stovky lidí a nemůžu ty vrata otevřít, ale bohužel to v současné době nejde. Místo abych návštěvníky na hradě vítala, musím je odhánět,“ poznamenala. Z uzavřeného hradního nádvoří před nedávnem „vyháněli“ například tatínka s dětmi, který se nezdráhal pod věží rozdělat i oheň. „Prý chtěl dětem udělat radost,“ kroutila hlavou Němcová.

Mezi další nešvary, které musí zaměstnanci na Házmburku pravidelně řešit, je velké množství odpadků, které podél přístupových cest u hradu po turistech zůstává. „Když přijdete po víkendu uklízet, je to hodně smutný pohled. Chápu, že se lidé chtěli najíst, ale nevidím problém v tom, si obaly od jídla nebo použité kapesníky odnést zase zpět,“ poukázala.

I když letošní návštěvnost památky je kvůli jarnímu uzavření nižší, než loni, rekord strhl měsíc červenec, kdy branou dominanty Českého středohoří prošlo zhruba 10 tisíc lidí. Je to o čtyři tisíce více, než loni v červenci.

Po jarním uzavření se památka jako jedna z mála otevřela 11. května. „Ze začátku to bylo náročné. Lidé si zvykali na roušky a dodržování rozestupů. Část návštěvníků se chovala bezohledně až agresivně. Na podzim už to bylo jednodušší a lidé byli ohleduplnější, tedy až do chvíle, kdy se hrad opět nuceně uzavřel,“ podotkla Miriam Němcová a doplnila, že letošní rok pro ni nebyl jednoduchý a znova už by ho zažít nechtěla.

Nyní také se správcem objektu, kterým je Národní památkový ústav řeší, zda hrad bude možné zpřístupnit alespoň o vánočních svátcích. Na tradiční vánoční, silvestrovské a novoroční výstupy tam totiž každoročně zamíří stovky turistů.

Novinkou, která přispěje k větší bezpečnosti návštěvníků, je kompletně dokončené zábradlí okolo celého areálu. Práce trvaly dva roky. „Ještě letos bychom rádi začali také s obnovou nádvoří, které by se z části mělo dočkat vydláždění a nových prvků. Nejprve je ale nutné zpevnit přístupovou cestu od parkoviště, aby sem mohla přijet technika s materiálem. Chceme také pokácet asi třicítku suchých stromů podél cesty, v tomto případě čekáme na povolení,“ nastínila plány kastelánka.

Dalším projektem, který na Házmburku chystají, je obnova a oprava hradního sklepa. Ten se nachází pod Bílou věží a v budoucnu by se v jeho prostoru mohly konat například fotografické výstavy snímků hradu, které jeho zaměstnanci už léta sbírají.