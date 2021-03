„Strašně se těším. Na kámoše, hry. Jezdím každý rok, vždycky je sranda,“ vypráví 13letý Tobiáš Straka z Chomutova. Už je na svůj oblíbený letní tábor přihlášený. To Terezka Štefanová z Loun společně s maminkou Lenkou teprve vybírají, kam pojede. Musí si pospíšit, volných míst totiž velmi rychle ubývá, zájem je obrovský. „Dcera pojede poprvé. Chce jet, těší se. Nějaký tábor už byl vyhlédnutý, ale bylo plno. Tak snad něco najdeme,“ říká matka 12leté dívky. Rodiče i pořadatelé věří, že děti se v létě do přírody a za zábavou dostanou.

„Zájem je opravdu velký. Maminky pořád volají, volná místa rychle mizí. Lidé se hodně ptají, mají velký zájem, děti jsou pořád zavřené doma, tak doufají, že alespoň na tábory se dostanou. Všichni se těší,“ potvrzuje Petr Kubeš, spoluorganizátor tábora pro děti ze Žatecka a Lounska.

Také letos jeho parta pojede, už podvaadvacáté, tentokrát míří na přelomu července a srpna do Chřibské na Děčínsku. „Kdo se chce ještě přihlásit, má nejvyšší čas, později už možná místa nebudou. Příprava letos nebude lehká, ale uděláme vše, aby se jelo,“ ví Kubeš.

Podobně mluví také Danuše Lískovcová, šéfka Střediska volného času v Mostě. To pořádá tři letní tábory. Jeden je úplně plný, na druhý přijímají už jen náhradníky, ve třetím jsou ještě nějaká volná místa. Z Mostu děti jezdí do Svahové a do Janova nad Nisou. „Kde je ještě nějaké volno, bude brzy obsazeno. Rodiče, kteří chtějí děti dát na tábor, by si měli pospíšit. Později se může stát, že výběr už bude hodně úzký. Už se třeba nedostanou na tábor, na který by děti chtěly, budou muset vybírat jiný,“ potvrzuje Lískovcová.

Ústecký Dům dětí a mládeže má v plánu pět letních táborů. Aerobic camp už je obsazený, tábor s přírodovědným zaměřením zapisuje už jen náhradníky. Volno je ještě na plánovaném pobytu ve Španělsku, na Geocaching campu a na Expedici badatel. Na tomto táboře se budou děti v červenci vydávat na mise do různých etap vývoje lidstva nebo k důležitým historickým událostem.

Zbývá už jen pár míst

Také na táboře, který pořádá chomutovský Domeček, zbývá už posledních pár míst. Tentokrát se pojede na začátku července do Zásady u Kadaně. „Kdo chce jet, neměl by váhat. Plní se to rychle,“ vzkazuje ředitel Domečku Chomutov Radoslav Malarik.

Přípravy táborů letos opět nejsou lehké. Kvůli koronavirové krizi nikdo neví, jestli se tábory vůbec budou moci pořádat, a pokud ano, za jakých podmínek. Loni například děti nemohly na výlety a veřejná místa, v rekreačních střediscích pak bylo nutné udržovat menší skupinky. Podle rodičů i pořadatelů je ale důležité, že děti nakonec na letní pobyty mohly odjet. „Věříme, že tábor bude. Moc se těšíme,“ je optimistou Radoslav Malarik. „Chystáme se stejně jako loni, očekáváme, že podmínky by mohly být podobné,“ pokračuje. „Je to složité, vůbec nevíme, jaké podmínky budou, co se bude muset plnit. Jsme ale připraveni dodržovat všechna nařízení,“ přidává se Danuše Lískovcová.

„Musíme už platit zálohy na středisko. Naši vedoucí, kteří s námi jezdí dlouhodobě, také nevědí, jak to v létě bude, jestli třeba dostanou dovolenou. Ale všechno zvládneme, těšíme se,“ dodává Petr Kubeš.

Pokud rodiče tábor vyberou, musí už brzy zaplatit minimálně zálohu na pobyt. Drtivá většina táborů letos slibuje, že pokud by se nakonec nemohlo jet kvůli koronavirovým opatřením, tak peníze vrátí ve stoprocentní výši. Z Deníkem oslovených pořadatelů to garantují všichni.