Oblíbená turistická železniční trať, známá jako Švestková dráha, bude mít svou oficiální miss. Výběr krásek oznámil vlastník a provozovatel trasy, pražská společnost AŽD.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Zbranek

Miss Švestková dráha 2023 je prvním ročníkem soutěže. Jak informoval Jiří Dlabaja, mluvčí společnosti AŽD Praha, přihlásilo se více než 200 dívek a žen ve věku 17 až 35 let.

„Dívky a ženy, které podle stanovených pravidel prokázaly svůj vztah ke Švestkové dráze, se mohly až do 16. března přihlásit do soutěže Miss Švestková dráha 2023 během jízdy ve vlacích linky U10 z Litoměřic hlavního nádraží do Mostu nebo prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách svestkovadraha.cz,“ vysvětlil mluvčí Dlabaja.

Neveřejná výběrová kola se konají v pátek 31. března v Mostě a v sobotu 1. dubna v Litoměřicích. Do nich si porotci pozvali zhruba stovku přihlášených. Z nich vyberou dvanáct finalistek.

Slavnostní vyhlášení Miss Švestková dráha 2023 se uskuteční 20. května v Litoměřicích. „V porotě zasedne kromě hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera také Miss České republiky 2002 Kateřina Průšová nebo nejznámější česká cage girl a playmate Denisa Gudelj. Pro nejúspěšnější finalistky jsou připraveny hodnotné ceny a dary,“ shrnul Jiří Dlabaja.

Právě ústecký hejtman Jan Schiller převzal nad soutěží oficiální záštitu.

„Jsem přesvědčen, že krásné ženy k železnici zcela jistě patří. Chceme touto soutěží lidem ještě více přiblížit a zatraktivnit nejenom naši Švestkovou dráhu, ale obecně celou železnici, která je budoucností dopravy a zasluhuje si to. Těší nás velký zájem cestující veřejnosti o tuto soutěž a také samozřejmě vysoký počet přihlášených,“ řekl Adam Kalous, ředitel soutěže Miss Švestková dráha 2023 a manažer AŽD pro vztahy s veřejným sektorem.

Zdroj: Deník/Karel PechTakzvaná Švestková dráha, trať U10, vede z Litoměřic přes Žalhostice a Lovosice, Sulejovice, Čížkovice, Třebenice, Dlažkovice, Třebívlice, Židovice, Libčeves, Bělušice, Sedlec u Obrnic a Obrnice do Mostu. Nabízí výhled na Hazmburk, Košťálov, Oltářík a mnoho dalších zajímavých míst v Českém středohoří. Celková délka trati je 44 kilometrů.