Teď už je to měsíc, a Poláček pořád elektřinu nemá. Aby se aspoň mohl osprchovat teplou vodou, když jede do nemocnice, a párkrát v týdnu si vypral nebo umyl nádobí, koupil si centrálu za 19 tisíc. Další tisíce jdou do benzínu.

Nemocný senior teď bohužel nemá perspektivu, že by do zimy mohl fungovat opět jako dřív s elektřinou ze sloupu elektrického vedení. Ten totiž stojí na pozemku souseda stejně jako Poláčkova elektrorozvodná skříňka. A soused odmítá pustit na svůj pozemek energetiky, aby kabel spravili. A odmítá i převěs kabelu ze sloupu na pozemek Poláčka, který by si tam nechal postavit nový sloup. Deník pátral po tom, z jakého důvodu si tak soused počíná.

Soused nabízí koňákovi výměnu pozemků

Sousedovo jméno vzhledem k okolnostem případu, který navíc šetří policie, neuvádíme. Jde ale zhruba o 40letého muže z Litoměřic, který miřejovický pozemek nabyl v roce 2019 a už druhým rokem na něm staví rodinný dům. „S panem Poláčkem máme už tři roky spory ohledně neoprávněného používání mých pozemků,“ líčí soused s tím, že kromě pasení koní na jeho pozemcích jde právě také o používání přípojky, elektroměru a kabelu. Ty jsou podle něj navíc na sousedově pozemku umístěny prakticky nelegálně: antoníčka totiž kdysi stavební úřad nepochopitelně povolil na jiném místě, než skutečně je. „Kdyby to u mě bylo oficiálně, musel bych mít věcné břemeno nebo smlouvu,“ připomíná soused. V katastru nemovitostí ale nic takového uvedeno není.

Poláčkův soused má pozemek teprve krátce, kdežto koňák v Miřejovicích žije už čtvrtstoletí. Problém s neoprávněným používáním pozemků včetně umístění elektrorozvodné skříňky měl ale také předchozí majitel sousedního pozemku, který nyní bydlí na Šlukonovsku. „Několikrát jsem pana Poláčka vyzýval k nápravě ústně i písemně. Na to nikdy nereagoval,“ popisuje muž svou zkušenost s miřejovickým koňákem.

Nynější Poláčkův soused má pro koňáka řešení, ale s podmínkou. „Nechci, aby byl bez elektřiny. Ale na základě předchozích zkušeností nevidím prostor, abych mu prakticky přenechával část svého majetku. Jestli ten pozemek, kde antoníček stojí, chce, tak ať mi dá část svého pozemku,“ nabízí soused. O nabídce Poláček ví, ale odmítá na ni přistoupit. Soused chce sice proporčně menší část jeho pozemku, ale na rovině, kde má Poláček uskladněné dřevo a další věci. A kromě té strategické, malé části pozemku s antoníčkem, mu soused nabízí výměnou delší pás pozemku ve svahu, prakticky škarpu u silnice, kam se nic uskladnit nedá.

Nyní je tedy řešení sporu u ledu. „Řekl jsem mu, že to neexistuje, a on, že tedy nebude elekřina,“ potvrzuje Poláček. Ten nyní upíná poslední naději k vedení obce, která by snad mohla fungovat jako mediátor nebo nápravce předchozích pochybení. „Původně to byl obecní pozemek. A obec mi tu elektřinu sama povolovala,“ tvrdí Poláček.

Sloup, k němuž se teď nedostane, si platil sám

Starostka Miřejovic Petra Záveská v archivu obce dohledala, že sloup, ze kterého teď paradoxně nejspíš čerpá elektřinu nový soused, stavěl na své náklady Poláček v roce 2007. Na zaznamenání věcného břemena se přitom tehdy bohužel pozapomnělo. „To si měla ohlídat obec, ČEZ, ale i pan Poláček,“ argumentuje starostka.

Občanovi se ale obec snaží pomoct. Jednala s energetiky a jako reálné se jeví postavit nový sloup. Náklady by šly za ČEZem. „Pan Poláček by si akorát musel zřídit přípojku zhruba za 16 tisíc, což bychom mu mohli zaplatit,“ dodává Záveská s tím, že povolovačky a stavba sloupu bohužel můžou trvat až rok.

Zatímco sousedé, energetici a obec budou řešit elektřinu, tím, kdo kabel přeřízl, se podle informací Deníku zabývá kriminálka. Soused pana Poláčka odmítá, že to byl on, a tvrdí také, že neví, kdo to byl.